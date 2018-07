Marian Drăgulescu, cel mai valoros gimnast roman din ultimii ani, protestează în stradă dupa ce a fost scos din lotul Romaniei pentru Campionatele Europene.Pe de alta parte, antrenorul coordonator al lotului masculin de gimnastică Marius Urzica, spune ca Dragulescu nu participa la Europene pentru ca nu are avizul medical.

„Marian Dragulescu nu a fost dat afara din lot. In urma unor probleme de sanatate, Marian Dragulescu este momentan in recuperare, in refacere. Timp de 3 luni de zile, el nu are de la INMS nu are avizul medical pentru a participa la Campionatele Euripene. Dar asta nu inseamna ca a fost dat afara din lot.

Este o situatie aparte pentru ca el este inca sub supraveghere medicala in urma unei operatii la inima. I s-a recomandat in urmatoarele 3 luni un efort mediu, nicidecum efort intens. Si din cazua asta a fost oprit pentru a merge la Campionatele Europene. Dar in aceeasi masura, el va fi apt in septembrie daca totul decurge normal si va fi component al echipei la Campionatele Mondiale”, a spus Urzică.

Sportivul sustine ca vrea sa participe la turneu pe propria raspundere, semnand ca este singurul responsabil daca pateste ceva. „VREAU SANSA LEGALA DE A PARTICIPA PE PROPRIA RASPUNDERE LA CAMPIONATUL EUROPEAN GLASGOW 2018! FRG NU MI-O ACORDA!!!

Salutare dragilor, ma confrunt cu o situatie fara precedent, in urma cu o luna si jumatate am facut o interventie chirurgicala, in tot acest timp am respectat toate protocoalele si am trecut toate testele, inclusiv la institutul de medicina sportiva. Am scrisoarea de la medicii care m-au operat, ca pot concura la Campionatele europene fara nici un risc„, a scris acesta pe un site de socializare.