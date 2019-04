Scandal în showbiz! Cum a răspuns Smiley după ce a fost acuzat că nu se spală pe cap: „Pentru cei care-mi scriu că arăt neîngrijit”

În ultima vreme, noul look al lui Smiley a devenit un subiect des disputat pe rețelele de socializare, fanii artistului sunt împărțiți în două tabere, în ceea ce privește podoaba lui capilară. Unii sunt de părere că îi stă foarte bine, iar alții, cei mai mulți din câte se pare, cred că îl avantajează mai mult părul scurt.

Cântărețul se amuză teribil de părerile internauților și a decis să le răspundă, mai ales celor care îl acuză că arată neîngrijit. „Ieri am postat o fotografie actuală și am primit peste 1.700 comentarii. Cel mai votat dintre ele e cu o poză în care aveam părul scurt, ? iar asta spune multe și despre restul: „ești bine și așa, dar fă ceva să placă la toată lumea” ? N-o să fac asta ? pentru că mă distrează să văd cum vă distrați, așa că vă dau material de comentat??? P.S.: am și evidențiat, cu săgeată, special pentru cei care-mi scriu că arăt neîngrijit”, a spus Smiley.

Ce studii are, de fapt, Smiley

Smiley – pe numele din buletin Andrei Tiberiu Maria – nu are studii superioare muzicale. S-a născut la Pitești – pe 27 iulie 1983 – și și-a descoperit pasiunea pentru muzică atunci când avea doar 10 ani. A absolvit Şcoala Populare de Artă de la Liceul de Arte Dinu Lipatti, secţia chitară clasică, iar apoi a urmat cursurile Facultății de Comerț, la Academia de Studii Economice.

Smiley a fost un student care nu a creat probleme și și-a finalizat facultatea cu bine. Primul care l-a remarcat ca artist a fost regretatul actor Ioan Gyuri Pascu. Apoi el s-a alăturat trupei Simplu în 2001, trupă din care făceau deja parte CRBL, Omu Negru, Piticu şi Francezu.

În 2008 Smiley își începe cariera solo și se bucură de un succes imens. Ajunge să aibă un rol într-un serial de pe Pro Tv și să fie cooptat în cele mai de sucees producții TV din România, Românii au Talent și Vocea României. În anul 2017, el a câștigat din muzică aproximativ 200.000 de euro.