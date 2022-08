Scandal în trupa Phoenix. Nicu Covaci a acceptat să cânte la nunta lui George Simion: ”Îmi e rușine de rușinea lui”

Nunta anului pare să fie presărată cu multe neprevăzute. George Simion ( 35 de ani) și Ilinca Munteanu (24 de ani) au decis să-și oficializeze relația în cadrul unui eveniment public. Astăzi, 27 august 2022, are loc nunta liderului AUR, eveniment care, așa cum era de așteptat, a reușit să stârnească anumit conflicte.

Nicu Covaci, membru al trupei Phoenix, a fost de acord să onoreze invitația liderului AUR de a cânta la nunta lui. Decizia acestuia nu a fost primită cu bucurie de toți membri trupei. Josef Kappl se delcară rușinat de situație și i-a transmis un mesaj dur lui Nicu Covaci:

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Sunt mândru de cele realizate atunci.

Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate. Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata ”șira spinării” au părăsit grupul.

Adio reuniune. Cu mine NU!” , a scris Josef Kappl pe Facebook.

Scandal în trupa Phoenix. Nicu Covaci a acceptat să cânte la nunta lui George Simion

Trupa Phoenix va cânta sâmbătă seara în județul Vâlcea, unde are loc nunta liderului AUR, George Simion. Potrivit liderului trupei, Nicu Covaci, acesta a declarat că el a semnat cu o fundație pentru un concert, nu pentru nunta unui politician:

„Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a spus Nicu Covaci informează Libertatea.

