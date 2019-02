Scandal incredibil! Cristi Minculescu a bruscat fizic un copil de 12 ani: „L-a împins brutal!”

Cristian Minculescu, solistul trupei Iris, a dat cu bâta-n balt, la finalul unui concert susținut într-un restaurant din Onești. Un puști de 12 ani a vrut un autograf de la vedeta formației, dar a fost refuzat, mai mult, cântărețul l-a împins pe micuț. Unchiul copilului a luat atitudine.

“Sâmbătă seara am participat într-un respectabil restaurant din Oneşti la o reprezentaţie a trupei Iris. Restaurantul este la superlativ, din toate punctele de vedere, jos cu pălăria! Începe reprezentaţia, apare şi Minculescu. Îşi face show-ul aproape ca pe timpuri, pe toată durata reprezentaţiei un puşti de 10-12 ani trăia pe muzica trupei Iris. Se termină show-ul cu melodia «Floare de Iris», iar puştiul emoţionat merge cu o foaie de hârtie la zeul Cristi să îi dea un autograf. Zeul nu numai că nu îl bagă în seamă, dar îl şi împinge brutal pe puşti, deoarece îi stătea în cale. Păi, ce făcuşi, măi, Minculescu? Nu realizezi că nu mai erai cu sticla de Drobeta în mână, la Costineşti? Cei care mă cunosc ştiu că aş fi reacţionat spontan la asemenea fază, dar pur şi simplu am rămas fără reacţie. Copilul se apucă de plâns, tatăl îl ia de mânuţă şi merge după Minculescu, zeul Minculescu. Îl roagă respectuos să îi dea un autograf puştiului. «Băi, frate, nu vezi că abia am terminat?» e replica starului. Şi copilul tot cu lacrimi în ochi. Penibil Minculescu, ruşine mare! Ştii câţi copii de vârsta lui ascultă muzica ta?”, este replica lui Adrian Grosu, unchiul băiatului refuzat și bruscat de Minculescu.

“Este a doua oară când vine Cristi la noi. Cristi este o figură, are toanele lui. El pe scenă este un artist, însă comportamentul lui a lăsat de dorit în acea seară. Nu sunt supărat într-un final pe el, dacă o să mai lanseze o nouă melodie o să îl mai invit”, a spus Ioan Apostu, patronul restaurantului unde a avut loc spectacolul oferit de trupa Iris, scrie Click.ro.

Minculescu a reacționat imediat

Cristi Minculescu și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o și a avut o reacție rapidă: prin intermediul imresarei lui, i-a trimis puștiului un tricou și o poză cu trupa Iris cu autograful lui pe ea. “Ieri (n.r – 18 februarie) am postat faza cu Cristi Minculescu. Acum cinci minute primesc colet de la Bucureşti de la doamna Raluca Mihail (n.r- impresara lui Cristi Minculescu) prin Fun Curier, nu aşteptam nici un colet. Îl deschid şi găsesc o fotografie cu trupa Iris semnată de Cristi Minculescu şi un tricou. Sun la respectabila doamnă să întreb ce şi cum, îmi explică respectuoasă că în urma postării cu puştiul, Cristi Minculescu a luat atitudine şi a vrut să repare greşeala. Bravo, Cristi Minculescu! Respect etern!”, a scris Adrian Grosu pe contul său de socializare.