Scandal între Roxana Nemeș și Andreea Antonescu la Survivor România „Face pe proasta”

Roxana Nemeș este foc și pară după ce Andreea Antonescu și Elena Marin au nominalizat-o să plece acasă. Faimoasa spune că de la ele nu s-ar fi așteptat.

„Din nou mi-am mai luat o lecție, că aici ne luăm lecții în fiecare zi. Atunci când nu știe ce să se facă cu votul, aruncă spre Nemeș, că ea știe să le primească. Uite așa le încasez eu frumos și de la persoane de la care nu m-aș aștepta. Poate acum, cu a doua lecție primită și la câteva zile distanță, o să văd și eu și sigur o să votez altfel de acum înainte.

Nu am discutat cu Andreea, că nu știu dacă se simte sau face pe proasta și Elena la fel. Nu-mi plac prefăcătoriile. Nu că ne-am fi unit fetele că a venit Andreea, dar am zis să ne dăm o șansă. Nimic, din contră. La momentul când vorbeau băieții cu Andreea, Elena vine la Nemeș dacă poate să stea lângă mine. Spune că nu mai înțelege, că toată lumea s-a pus pe ea și de ce Zanni are treabă cu ea. Eu i-am spus că „nu știu ce vrei să auzi de la mine, săraca? Nu o să-ți zic!’, a declarat Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș, trădată de prietena ei

Pentru Roxana Nemeș, cel mai dezamăgitor vot a fost cel din partea Elenei Marin, pe care o considera prietena ei și de la care avea așteptări.

„Mi se pare un om..Eu nu sunt un om răzbunător, dar nu-mi plac oamenii, nu e vorba de asumare, cât oamenii pe care nu te poți baza și oamenii care spun una și fac alta. Iar eu, poate singurul om de la care, din pacate, aveam așteptări, era Elena, de la începutul concursului. Așa am cosiderat eu, că m-am apropiat de ea și e un om drag. Cum am sărit de multe ori în apărare, cum i-am dat niște sfaturi bune, cred eu, și este a doua oară când mă nominalizează. Așa am simțit să fac, cum și tu ai simțit să mă nominalizezi, fără să înțeleg de ce’, a spus atunci Roxana Nemeș.

