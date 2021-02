Detalii uitate despre Roxana Nemeș de la Survivor. Cine o filma, acum mai mulți ani, în timp ce făcea amor

Roxana Nemeș, una dintre concurentele din echipa Faimoșilor de la Survivor, a avut parte în trecut de un moment mai puțin plăcut, care i-a adus un fel de popularitate pe care nu o dorește nimeni.

Este vorba despre imaginile intime care o înfățișează în timp ce face amor. Cel care a filmat-o a fost chiar primul bărbat din viața ei. Atunci când au apărut, Roxana și-a asumat cele văzute, cosiderând că nu este nimic rușinos în acest lucru.

„Nu ştiu exact cine m-a filmat, dar bănuiesc că un fost iubit de al meu. Nu ştiu dacă el a dat filmul. Eu sunt acolo. Nu cred că e ceva ruşinos neapărat. Toată lumea face acest lucru într-o relaţie. Nu ştiu cine a dat filmul.

Cel cu care aveam relaţia a filmat, dar nu mă aşteptam la acest lucru din partea lui. Am avut o relaţie foarte frumoasă. A fost primul meu iubit. S-a întâmplat la 18 ani. Faptul e consumat. L-am iubit foarte mult. Am fost foarte dezamăgită. Important e să învăţăm. Nu am văzut că sunt filmată”, a povestit Roxana Nemeș cu câțiva ani în urmă.

Pare să fi găsit armonia la Survivor

Chiar dacă la început a avut parte de mai multe momente tensionate la Survior, după ce colegul său de echipă Zanni declara că nu are ce căuta în concurs, Roxana pare acum să le fi dovedit tuturor că nu a ajuns din întâmplare acolo.

„Am întrebat-o pe Nemeș, mai mult din curiozitate, ce ar vrea să câștigăm la probă. Mi-a zis că șampon. I-am zis că mâncare, asta ar trebui, îmi zice: șampon, că uite cum am părul. Încearcă să te uiți și la cei din jurul tău, că uite ce păr murdar am. De asta ne ciondănim cu ele. Aici suntem la Survivor, trebuie să fim bărbați cu toții.

Dacă vrei șampon mergi la București. Aici să rămână ăia mai puțin sensibili. Că nu avem nevoie de ei aici”, a povestit Faimosul Zanni, în urmă cu mai bine de două săptămâni.

