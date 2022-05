Scandal la Românii au Talent! Băieţii de la Udi Team, golden buzz-ul lui Dragoş Bucur, descalificaţi de la Pro TV?

O trupă de dans din Siberia a obţinut al zecelea Golden Buzz din sezonul 12 al emisiunii „Românii au Talent”. Trupa UDI Team l-a impresionat atât de tare pe Dragoş Bucur încât acesta i-a trimis în semifinală. Fanii emisiunii însă, nu au susţinut gestul juratului.

Băeiţii de la UDI Team au povestit că vin din oraşul siberian Tomsk, iar numele vine de la cei trei fondatori ai trupei. Totul a început în anii 1990, iar grupul a devenit faimos în întreaga Rusie, iar acum au chiar o şcoală de dans, în oraşul natal, acolo unde pot veni şi copii cu dizabilităţi, care nu plătesc cursurile.

„Suntem trupa de dans UDI. Suntem din Rusia, Siberia, orașul Tomsk. UDI vine de la Iuri, Denis și Igor, cei trei fondatori. Toți trei au crescut la orfelinat. Au format o trupă de dans în anii 90 și au devenit rapid populari în întreaga Rusie.

În orașul nostru natal, Tomsk, avem o școală de dans unde toți copiii învață să danseze. Este foarte special pentru no că avem copii cu dizabilități care învață la această școală fără să plătească. Încercîm să le oferim copiilor posibilitatea de a dansa, de a fi pe scenă pentru că fondatorii, în copilăria lor, nu au avut această șansă și au vrut să le ofere asta copiilor.

Am fost la Britanicii au Talent, America are Talent, La Das Supertalent, în Ucraina, în Italia. În toate aceste show-uri am ajuns în finală, iar jurații zis: Sunteți talentați, dar acest câine sau acest copil trebuie să câștige. Avem o tradiție grozavă să ajungem în finală, iar apoi să oferim premiul copilului sau câinelui. Poate că de data aceasta blestemul va fi rupt”, au spus concurenții din Rusia.

Dragoş Bucur a fost impresionat de momentul de dans al trupei UDI Team şi a decis să le dea un Golden Buzz.

„Eu cred că peste tot în lume există o parte bună și o parte rea și mai cred că noi alegem de ce parte vrem să fim. Siberia are parte de niște oameni care trăiesc foarte greu și totuși băieții ăștia au un suflet extraordinar, o energie debordantă și își fac meseria aproape la perfecție. De obicei, când ai puține lucruri, înveți să pui mai mult în ceea ce faci”, a mărturisit Dragoş Bucur.

Fanii emisiunii nu au susţinut alegerea lui Dragoş Bucur

Telespectatorii, cei care urmăresc cu sufletul la gură fiecare ediţie, nu au susţinut deloc dorinţa lui Dragoş Bucur de a-i vedea pe membrii trupei UDI în semifinală. Multe dintre comentarii au fost legate de situaţia extrem de grea prin care trece Ucraina de câteva luni din cauza războiului izbucnit de Rusia.

Mai mult, fanii speră că dansatorii vor fi descalificaţi.

„Au fost atâţi români talentați și Dragoș nu a dat Golden Buz, tocmai la străini s-a gândit el!! Şi nu a fost chiar aşa WAU!! Anul ăsta aţi dat-o în bară cu cei doi în juriu!!”/ „Pro TV ați devenit Pro Rusia”/ „Nici nu aş mai fi dat asta la tv, susţineţi Ucraina, dar îi promovaţi pe ruşi. Sper să nu-i mai vedem la tv în următoarele emisiuni”/ „Sper că vor fi excluși din emisiune…”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Cu toate acestea, a existat şi un comentariu în care un internaut a felicitat întreaga echipă pentru asumare. Acesta este de părere că nu toţi ruşii sunt de vină pentru situaţia creată de preşedintele Vladimir Putin.