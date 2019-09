Scandal monstrous la audierile lui Gheorghe Dincă! “L-a mângâiat şi l-a ţinut de mâini”

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a luat foc la audierile lui Gheorghe Dincă, de marți. Asta pentru că avocatul din oficiu al inculpatului, Claudiu Lascoschi, a făcut o criză de nervi!

Acesta a început să tremure, iar oamenii legii au fost nevoiţi să întrerupă ancheta.

Potrivit celor spuse de avocatul familiei Luizei, Claudiu Lascoschi a făcut o criză de nervi la audierile de marţi, 10 septembrie, a tremurat şi a ameninţat. Mai mult, nu ar fi prima dată când acest lucru se întâmplă. Avocatul inculpatul a ieşit din camera de anchetă, lăsându-l pe Dincă fără asistenţă, aşa cum legea prevede.

Tonel Pop a mai adăugat că inculpatul l-a luat de mână pe Claudiu Lascoschi şi l-a mângâiat, pentru a-l linişti.

“Domnul avocat din oficiu al lui Dincă a făcut o criză de nervi, a început să tremure. Culmea, domnul Dincă l-a mângâiat şi l-a ţinut de mâini. Repetându-se aceste lucruri, am fost nevoiţi să întrerupem acnheta. Se va viziona caseta. Aceste lucruri, faptul că părăseşte camera de anchetă şi nu îi asigură asistenţă aşa cum codul de procedură i-ar impune, s-a întâmplat şi în zilele precedente. Pentru a se lămuri aceste aspecte, s-a încheiat ancheta la acest moment. Urmează ca procurorul de caz să ia măsuri corespunzătoare. Din punctul meu de vedere, este posibil ca procurorul de caz să nu fi observat plecarea repetată a domnului Lascoschi, lăsându-l fără asistenţă în timpul audierilor. Audierile nu s-au întrerupt, s-au desfăşurat în continuare pentru că domnul procuror are foarte multe hârtii şi îşi notează foarte atent. Vorbeşte cu inculpatul, nu cu avocatul. A făcut chestii foarte grave, ameninţări, tremură… Are un comportament deviant”, a declarat Tonel Pop presei, la ieşirea de la audieri.

Despre comportamentul lui Gheorghe Dincă la audieri, Tonel Pop a adăugat că “monstrul din Caracal” nu cooperează, ci doar are scăpări din când în când, atunci când se enervează la anumite întrebări sau observaţii ale procurorilor sau ale avocaţilor părţilor, scrie spynews.ro.

Din punctul meu de vedere, el nu cooperează, ci are scăpări. Oferă noi detalii prin faptul că are scăpări, se enervează şi el la anumite observaţii, întrebări… Rămâne a fi exploatate de organul de anchetă şi de noi, atât cât ne permite”, a mai adăugat avocatul familiei Luizei.