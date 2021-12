Scandal monstru într-un supermarket din Capitală. Puya, scos cu forţa de poliţie din magazin

Săptămâna trecută, Puya a fost implicat într-un scandal monstru. A fost nevoie de intervenția polițiștilor, care l-au scos cu forța pe artist din magazin.

Cântărețul a intrat în supermarket ca să-și cumpere o bere, doar că a fost întâmpinat imediat de agentul de pază. Acesta l-a avertizat pe artist că trebuie să poarte masca de protecție în incinta magazinului. Puya nu a vrut să se conformeze măsurilor impuse de autorități, ba chiar i-a adresat cuvinte jignitoare agentului de pază.

Bărbatul a cerut întăriri, așa că o echipă de intervenție s-a deplasat la fața locului. Potrivit Spynews, Puya nu a opus rezistență și s-a lăsat condus afară fără să provoace vreun incident neplăcut. (CITEȘTE ȘI: PUYA S-A ÎNTREȚINUT, LA MARE, CU O BLONDĂ SEXY! AU STAT LA UN ”ȘPRIȚ”, IAR EA L-A CUPRINS DE …)

Puya s-a mutat în Sălăjan

Dragoș Gărdescu, alias Puya, are trei fete cu soţia lui, Melinda. Rapper-ul și partenera lui preferă discreția și rar apar împreună la evenimente. S-au cunoscut în 2006, când ea terminase clasa a XII-a şi se pregătea de balul de absolvire, iar cinci ani mai târziu s-au căsătorit.

Cuplul a locuit pentru o perioadă în Cernica, dar artistul a decis ulterior să se întoarcă în cartierul Sălăjan. (VEZI ȘI: PUYA S-A REORIENTAT! DIN CE FACE BANI ARTISTUL ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ? ȘI-A DESCHIS O NOUĂ AFACERE)

“Nevastă-mea e din Deva şi nu înţelege de ce ţin neapărat să stau în acelaşi cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la ţară, ca să zic aşa, în aşa-numitele zone rezidenţiale. Când m-am întors în cartier, am pupat şi bordurile. Şi ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluia Puya în urmă cu ceva timp pentru Pro TV.