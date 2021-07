Puya, pe numele real Dragoș Gărdescu, și-a reîncărcat bateriile, după o reprezentație susținută la LOFT, în compania unei domnișoare, cu care s-a întreținut, amical, la un pahar cu vin. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la “locul faptei”.

Forțat de canicula din Capitală, Puya s-a “refugiat” la Mamaia, unde îmbină utilul cu plăcutul. Zilele trecute, alături de Tudor Sișu, rapper-ul a susținut un concert la LOFT, unul dintre cele mai selecte cluburi de la mare.

După ce a încheiat spectacolul, Puya s-a îndreptat către o masă, unde o tânără domnișoară îl aștepta ca pe pâinea caldă. Artistul și-a potolit setea cu un pahar cu vin și a început să discute cu amica lui.

S-au atins ca între prieteni

Cum în local era mult zgomot, cei doi și-au șoptit la ureche și s-au atins prietenește, fără însă să depășească vreo limită. Așa cum se poate observa în imaginile realizate de CANCAN.RO, între Puya și tânăra care i-a ținut companie există o relație de prietenie, gesturile dintre ei fiind elocvente în acest sens.

Când nu s-a întreținut cu Puya, blondina a preferat să danseze lângă artist, timp în care acesta sorbea cu poftă din vinul de calitate pe care îl avea în pahar. Au rămas în local până aproape de ora închiderii, fiecare plecând, ulterior, încotro avea treabă.

Puya este căsătorit și are trei copii

La 42 de ani, Dragoș Gărdescu, alias Puya, are trei fete cu soţia lui, Melinda. Rapper-ul și partenera lui preferă discreția și rar apar împreună la evenimente. S-au cunoscut în 2006, când fata terminase clasa a XII-a şi se pregătea de balul de absolvire. Cinci ani mai târziu s-au căsătorit.

Cuplul a locuit pentru o perioadă în Cernica, dar artistul s-a întors în cartierul Sălăjan, locul care l-a inspirat și care l-a făcut să se îndrăgostească de muzică.

“Nevastă-mea e din Deva şi nu înţelege de ce ţin neapărat să stau în acelaşi cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la ţară, ca să zic aşa, în aşa-numitele zone rezidenţiale. Când m-am întors în cartier, am pupat şi bordurile. Şi ce crezi?

Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluia Puya în urmă cu ceva timp pentru Pro TV.