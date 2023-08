Scandal monstru la Antena 1! O vedetă susține că nu și-a primit banii din emisiune

Un nou scandal a izbucnit la Antena 1. Una dintre vedetele postului a făcut acuzații grave. Se pare că șefii unei emisiuni cunoscute, care are mare succes pe micile ecrane, nu i-ar fi respectat clauzele din contract. Aflați întreaga poveste în rândurile de mai jos.

Postul Antena 1 a transmis, de-a lungul timpului, emisiuni cu audiențe record. Printre acestea se numără și Mireasa, un reality show în care mai mulți tineri își caută jumătatea. În sezonul ce s-a încheiat de curând, Dani și Daiana au reușit să se cunoască, să se îndrăgostească și să ajungă până în finală împreună. Chiar dacă nu au câștigat marele premiu, cei doi au primit o sumă de bani pentru participarea în emisiune.

Recent însă, într-un live pe TikTok, partenerul blondinei a povestit că soția lui nu a intrat nici până în acest moment în posesia sumei pentru care a semnat un contract.

Dani a lăsat să se înțeleagă că la mijloc ar fi vorba despre neseriozitatea echipei de la Antena 1. Tânărul a făcut acuzații dure la adresa producătorilor. el spune că postul nu a dorit să o plătească pe Daiana, iar scuza lor a fost că nici Perneș, din sezonul al cincilea, nu ar fi primit toți banii pentru participarea în acest show.

Dani a răbufnit: „Nu tac, de ce să tac?”

În continuare, Dani a spus că nu dorește ca echipa de producție să se răzbune pe soția lui, pentru că a avut curajul să scoată la iveală anumite lucruri din spatele camerelor de filmat.

„Nu vorbesc de bani. Nu zic ce și cum din spate. Ce s-a zis, s-a zis. Noi am respectat toate cerințele lor. Ne-au chemat la Confesiuni (n. red.: o emisiune în care sunt invitați foștii concurenți). Am refuzat, dar au zis că avem obligații contractuale. Acum când vrem dreptul nostru, ne zic că ne dau un telefon. Vă sunăm noi….

Daiana nu are un alt contract. Are același contract, doar că eu am semnat să primesc banii lunar. Ei i s-a spus că va primi banii la final de emisiune. Și, la final de emisiune, te sunăm noi…

Contul bancar e la fel ca și contul meu. Pe Revolut am primit eu. Pe Revolut trebuie să primească și ea. Vacanța asta și până la următorul sezon, ia-i de unde nu-s! Nu tac, de ce să tac? Lasă să îmi taie mie capul! Nu e vorba de sumă… Că sunt chestii pe care nu le poți spune, dar că nu s-au respectat lucruri spuse de ei…”, a declarat Dani Crăciun pe TikTok.

Ce se ascunde în spatele acestui scandal

Potrivit fanatik.ro, situația nu ar sta așa cum fostul concurent de la Mireasa a prezentat-o. Pentru ca Daiana să intre în posesia banilor, ea ar fi trebuit să urmeze anumiți pași. Concret, în cazul fetelor care se căsătoresc la final de emisiune și refuză să primească salariul pentru care au semnat lunar, dar își doresc să intre în posesia banilor la final, situația se schimbă.

După ce s-a căsătorit, Daiana a căpătat un nume nou, astfel, tânăra trebuia să meargă la bancă, cu noile date din buletinul pe care îl are acum, pentru a obține extrasul de cont. Dar, se pare că blondina nu a făcut acest lucru, adică nu și-ar fi actualizat noile date personale.