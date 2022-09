Scandal monstru la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Giani Kiriță și Cristi Mitrea și-au aruncat vorbe grele

Tensiunile au atins cote maxime la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Dacă fetele au dat startul certurilor în emisiune, se pare că nici bărbaţii nu s-au putut abţine prea mult timp. Giani Kiriță și Cristi Mitrea şi-au aruncat cuvinte dure, spre uimirea celorlalţi colegi.

Startul competiţiei a venit cu probe grele pentru concurenţi. Din cauza tensiunilor pe care le-au acumulat încă din primele ore în care au pășit în emisiune, discuțiile în contradictoriu și vorbele grele n-au întârziat să apară.

După ce Bia Khalifa și Ruxi s-au certat ca la ușa cortului, Giani Kiriță și Cristi Mitrea au sărit la atac, iar cuvintele pe care le-au folosit i-au uimit atât pe colegii lor, cât şi pe telespectatori.

Giani Kiriță și luptătorul MMA au ajuns la cuțite. Cristi Mitrea a fost cel care a început atacul, iar discuția a fost la un pas să degenereze.

”- Acest Michael Jackson de junglă a considerat că are nevoie de o mini „armată’ din asta, în frustrările lui maxime, și a convocat o ședință din asta de bloc. Este mult pana la prietenie cu mine. Nu suntem prieteni. Ne cunoaștem, dar în 5 zile nu putem sa fim prieteni. Nu există ideea de prietenie între noi.

-Tu nu o să fii niciodată în anturajul meu. Nu avem nimic în comun. Cristi, tu nu prea vrei să faci parte din grupul nostru și vrem să aflăm problemele tale. Dacă putem să ajutăm sau facem noi ceva greșit. Te descurci de minune. Sincer, cu ce am greșit?

-Știi foarte bine cu ce ai greșit. Comportamentul tău e greșit. Voi vedeți-vă de treabă, că nu suntem la ședință cu părinții, sunteți nebuni la cap? Vii ca fătălăul la mine cu mini armata ta de minioni și vrei răspunsuri. Dacă în mintea ta ai impresia ca ești lider, lucrurile se explică altfel. Trebuie să vorbești călduros, trebuia să spui ”mulțumesc”, ”te rog”. Faptul că nu-ți dai seama că ești un meltean și că vorbești cum vorbești, că nu ai bun simț, că nu ai cei 7 ani de acasă și faptul că nu realizezi pe unii îi deranjează lucrul ăsta și nu știi să o îndrepți, astea sunt lucruri care ma fac să nu vreau să te am în preajma mea. Nu am de ce să te accept. Dacă ești bărbat vii și mă iei de mână și mergem să reglăm lucrurile.

-Da, sunt bărbat.

-Nu, nu ești bărbat pentru că ai fost ipocrit.

-Frate, aici nu e despre bătaie. Am înțeles, ești bun pe lupte, dar aici e altceva. Hai să ne calmăm puțin! Eu reușesc să fiu calm aici pentru că am un obiectiv. E foarte greu formatul și nu am venit să mă cert.

Încerc să-mi păstrez calmul pentu că eu am un obiectiv aici. Obiectivul meu nu este să mă cert și să-mi consum energiile pe nimic”, a încheiat Giani Kiriță.