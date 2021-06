Scandal monstruos la un Lidl: muncitorii i-au înjurat și au fost agresivi cu localnicii. Comunicatul oficialilor din Marea Britanie

Un scandal monstruos a izbucnit la un Lidl aflat în Anchorsholme, o suburbie din Blackpool, în jud. ceremonial de Lancashire, Anglia. Muncitorii care lucrau la magazin le-au declarat război localnicilor care s-au plâns de zgomotul infernal. În timpul confruntărilor, angajații i-au înjurat și au fost agresivi cu “rivalii” lor. În urma incidentului nefericit, oficialii din Marea Britanie au transmis un comunicat.

Conform presei din UK, oamenii din Anchorsholme au avut parte de o trezire teribilă din cauza zgomotului făcut de muncitorii chemați să facă ultimele pregătiri la un magazin Lidl. Aceștia din urmă au venit în parcarea hypermarket-ului sâmbătă, în jurul orei 22:00, și au continuat să lucreze și după ora 02:00.

În momentul în care și-au dat seama că nu pot să discute civilizat cu cei care aveau un chef nebun de muncă în toiul nopții, câțiva localnici au mers la Paul Galley, consilierul din Anchorsholme, căruia i-au cerut explicații. După numeroasele plângeri, oficialul a mers la adresa indicată la ora 1:45 dimineața ca să-i tragă la răspundere pe muncitorii ce deranjau localnicii în orele de odihnă, însă, situația a scăpat total de sub control.

“Am mers acolo în timp ce mă gândeam că poate este o livrare ce are loc la o oră bizară sau ceva de genul acesta, dar nu mi-a venit să cred. Zgomotul a devenit din ce în ce mai puternic”, a declarat Paul Galley, relatează playtech.ro.

Comunicatul oferit de reprezentanții Lidl din Marea Britanie

“Suntem conștienți că unele lucrări au avut loc la magazinul nostru din Anchorscholme duminică dimineața fără acordul nostru. Am fost extrem de îngrijorați după ce am auzit despre activitățile ce au avut loc la ora respectivă, dar și după ce am aflat care a fost comportamentul muncitorilor prezenți.

Echipa locală a lansat imediat o anchetă. Vrem să ne cerem scuze rezidenților pentru orice suferință cauzată, aceasta nu este conduita pe care noi și comunitățile noastre o dorim”, au transmis reprezentanții lanțului de hipermarket-uri Lidl, potrivit sursei citate mai sus.

