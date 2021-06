Scandal uriaș în muzica populară: ”Nu au ce căuta aici!” Vizate, Maria Constantin, Jeni Nicolau și fata nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani

Cântărețul de muzică populară Marius Baldovin dă de pământ cu mai multe colege de breaslă, între care Maria Constantin si Jeni Nicolau. Nici mai mult, nici mai puțin, el spune că interpretele nu au ce căuta în muzica populară. Avea să se ia și de Ramona Manole, pe care a făcut-o cu ou și cu oțet. Doar Margherita de la Clejani a scăpat de furia cântărețului. Ei i-a transmis toată dragostea.

Invitat la ”Matinali și populari”, de la Etno tv, Marius Baldovin s-a dezlănțuit, spre uimirea tuturor, atunci când a fost provocat să dea numele a trei cântăreți din muzica populară care n-au niciun talent. ”Maria Constantin nu are ce căuta în folclorul românesc. Pentru că intonația, calitățile vocale, respirația nu le are. Pur și simplu, nu are calitățile vocale pe care ar fi trebuit să le aibă pentru folclor”, a spus Baldovin. (CITEȘTE ȘI: DATE ÎN PREMIERĂ! DEDESUBTURILE DOSARULUI EVAZIONIȘTILOR DIN SHOWBIZ)

Scandal uriaș în muzica populară: ”Nu au ce căuta aici!”

A schimbat ”partitura” cu 180 de grade când a fost vorba de Margherita de la Clejani. ”Margherita este o persoană cu suflet de aur, o cunosc personal. Acum câțiva ani i-am facut o cerere de dragoste. Am o relație frumoasă cu Margherita și în momentul de față”, a dezvăluit Baldovin.

În schimb, despre fata nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a avut soarta primelor două. ”Nu au ce căuta în muzică, cânta fals toate trei. Cântă jalnic și foarte prost toate trei, nu au nicio treabă cu muzica, acum că ai bani devii cântăreț? Jeni Nicolau este actriță, nu e cântăreață, despre ce vorbim? Iar Maria Constantin… Eu nu știu cine a băgat-o în seamă, probabil și banii vorbesc aici….. Ai banii, faci de toate, e clar că aici vorbim de bani, nu si de aspectele legate de muzică,” a continuat Marius Baldovin. (NU RATA: MARIUS BALDOVIN, PROIECT MUZICAL ÎN LACRIMI: ”ESTE DEDICAT MAMEI MELE CARE M-A ABANDONAT!”)

Avea să primească replica de la Jeni Nicolau. ”Da, așa este, nu am voce, are dreptate, dar eu nu sunt cântăreață, sunt actriță, eu asta fac probabil, a greșit persoana, probabil Marius nu știe ce spune, eu știu să încânt lumea cu parodiile mele, nu sunt cântăreță”, a declarat Jeni Nicolau.