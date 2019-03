Scandalul momentului în showbiz! Andra Măruță, umilită total: „Ce am râs de tine”

Andra Măruță este una dintre cele mai iubite artiste din România, atât pentru cariera ei, cât și pentru familia frumoasă pe care o are împreună cu Cătălin Măruță și cei doi copii, David și Eva. Deși se bucură de aprecierea a milioane de fani, cântăreața nu este ocolită de cârcotași și comentarii răutăcioase.

Recent, Andra a postat o imagine pe rețelele de socializare, iar printre numeroasele mesaje de complimente pentru modul în care arată, dar și pentru că mereu îi surprinde cu apariții care mai de care inedite, o internaută i-a scris un comentariu răutăcios. Stilul vestimentar nu poate fi pe placul tuturor fanilor de fiecare dată, iar acum, o pereche de pantaloni a deranjat pe una dintre prietenele virtuale. „Andra ce am râs de tine cu pantalonii evazați” i-a scris internauta, însă vedeta nu a băgat de seamă comentariul răutăcios și i-a răspuns.

Andra, primele declarații sincere despre operațiile estetice

Au trecut 18 ani de când Andra s-a lansat pe scena muzicii românești, iar pe atunci ea avea părul foarte lung, roșcat și purta o cărare pe mijloc. În primul său videoclip pentru piesa “În noapte mă trezesc”, artista avea un machiaj simplu și, deși părea mai matură, nimeni nu se gândea că avea doar 14 ani.

“Nu-mi vine să cred cât timp a trecut. Îmi aduc aminte ce mult îmi doream să iasă bine, să placă oamenilor. Și eram nesigură, adică știam să cânt, dar nu înțelegeam prea bine cum ar trebui să arate un videoclip. Am făcut ce mi-a zis regizorul și când am văzut rezultatul mi-a plăcut. Pentru acea perioadă, mi s-a părut un clip reușit și am ținut pumnii strânși să prindă piesa și clipul”, a declarat cântăreața pentru revista VIVA!.

Întrebată despre secretele frumuseții sale, Andra a dezvăluit că folosește produse cosmetice de calitate și să este foarte recunoscătoare pentru ceea ce a primit de la Mama Natură. În legătură cu operațiile estetice, soția lui Cătălin Măruță nici nu vrea să audă de ele, pentru că se teme de ace și bisturiu. Totuși, nu exclude ca pe viitor, după ce va schimba iar prefixul să apeleze la intervenții non-chirurgicale.

“Păi, cum ai spus și tu, am avut noroc ca Mama Natură să țină cu mine, nu m-am schimbat mult și nu am simțit deci nevoia să fac mici ajustări. Folosesc cosmetice de calitate, sigur ajută și ele. Dar nu exclud asta pe viitor. Poate peste 10 ani voi vrea o intervenție sau injecții ca să mă simt mai bine când mă uit în oglindă, însă nu știu cum aș trece peste frica mea de ace și bisturiu. Sunt îngrozită de ele. Ar trebui să fiu foarte, foarte motivată să mă las pe mâinile unui medic”, a mai mărturisit talentata artistă.