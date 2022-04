Scandalurile le-au mărit tariful! Cât cer Ioniță și Viorica de la Clejani ca să cânte la o nuntă în 2022

Scandalurile le-au mărit tariful! După perioada dificilă prin care au trecut, Ioniță și Viorica de la Clejani au început să fie din ce în ce mai solicitaţi la evenimente. Lumea a început să se întrebe câți bani cer Clejanii ca să cânte la o nuntă.

Talentaţi şi mereu gata să facă atmosferă, Ioniță și Viorica de la Clejani sunt chemaţi mereu la evenimente private. Puţini sunt, însă, cei care ştiu cât cer Viorica şi Ioniţă pentru o astfel de cântare.

Pe lângă perioada pandemiei, care a dus la o mărire a tarifului, Clejanii au fost favorizați și de publicitatea negativă de care au avut parte după scandalurile în care fiul lor a fost implicat în urmă cu ceva timp. Astfel, pentru un eveniment aceştia încasează 5.000 de euro, însă artiştii nu pleacă acasă doar cu aceşti bani. Cu dedicaţiile invitaţilor, ei pot strânge chiar şi peste 10.000 de euro.

Mai mult, pentru o nuntă întreaga, de 4 ore de cantat, tariful ajunge la 20.000-22.000 de euro.

Ce a făcut pandemia din Viorica și Ioniță de la Clejani

Viorica și Ioniță de la Clejani au spus cât de greu le-a fost în perioada în care nu au avut cântări. Motivul ar fi nu doar întreținerea lor, ci și a celor 11 oameni pe care îi au în cadrul trupei.

„Bineînțeles că această criza ne-a afectat foarte mult. Nu mai ai de lucru, am cheltuit economiile, ajungi de nu mai faci nimic. Păi dacă nu produci, ce cheltui? Și în afară de muzică, noi nu facem altceva. Lipsa activității a fost cruntă pentru noi. Eu sunt lider de trupă, în spatele meu am 11 oameni cărora trebuie să le dau de mâncare. Oamenii au înțeles și am făcut o echipă până la capăt”, au adăugat Clejanii.

Sursă foto: Instagram