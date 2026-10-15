Scena în care Ozana Barabancea refuză să apară: „Este un ritual, blestemele sunt reale. Ne-au murit trei colegi în timpul repetițiilor”

Ozana Barabancea/ sursă foto: social media
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De-a lungul timpului, textul operei Macbeth, scrisă de William Shakespeare, a provocat spaimă în rândul artiștilor din întreaga lume, deoarece în timpul repetițiilor au existat accidente sau morți suspecte. Ozana Barabancea a vorbit despre belestemul acestei opere, dar și despre cei trei angajați ai teatrului care erau implicați în punerea în scenă. 

În jurul piesei „Macbeth” există tot felul de legende, care mai de care mai sumbre. Se spune că una dintre cele mai negre piese ale lui William Shakespeare aduce ghinion, iar cine rosteşte numele „Macbeth” în interiorul unui teatru este urmărit de necazuri şi, mai devreme sau mai târziu, i se întâmplă un accident.

Ozana Barabancea la podcastul ”ALTCEVA cu Adrian Artene” / (Sursa: Captură video)

Ozana Barabancea: „Eu am refuzat să intru în această scenă”

În acest context, Ozana Barabancea refuză să joace această scenă din cauza unui lanț de decese suspecte care au lovit echipa de producție, după ce trei angajați s-au stins din viață în doar trei săptămâni.

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„Nimeni nu se bagă la Macbeth pentru că se știe prin tradiție că Macbeth este, de fapt, un ritual unde blestemele sunt reale și nouă ne-au murit trei colegi în timpul repetițiilor. Unul din cor a murit pe trecerea de pietoni, croitorul de la bărbați, de la figurație, a murit și el, și o altă doamnă de la personalul din operă. Dar toți trei au murit în decursul a trei săptămâni.

Se spune că Macbeth este opera blestemată și în orice teatru ar exista jertfe. Pentru că, într-adevăr, în actul doi există aceste blesteme care se cântă de către cor. Eu am refuzat să intru în această scenă”, a spus Ozana Barabancea.

Superstițiile legate de piesa scrisă de William Shakespeare s-au adeverit și pe scena Operei Naționale din București în 2008. Aceste lucruri stranii nu sunt deloc neînsemnate. În acel an, trei instrumentiști și-au fracturat mâna, iar o altă persoană a murit imediat după ce a ieșit de la repetiții.

Situația este la fel de delicată în întreaga lume. Actorii evită să pronunțe numele piese, folosesc denumirile „MacBee” sau „MacWhat`s-his-face”. Se crede că Shakespeare ar fi folosit în piesa sa descântecele unor vrăjitoare adevărate. Furioase de gestul lui Shakespeare, acestea ar fi blestemat piesa. S-a scris că actorul Laurence Olivier a evitat la mustaţă o piesă de decor care s-a prăbuşit pe scena teatrului, în 1937.

Există, de asemenea, diferite relatări despre accidente sau morţi suspecte. Superstiţios, Michael York, după ce juca piesa, părăsea imediat clădirea teatrului, îi dădea ocol de trei ori, scuipa peste umeri, rostea o înjurătură, apoi aştepta să fie invitat înapoi în clădire.

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