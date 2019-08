Scene cu tentă gay la Insula Iubirii de la Antena 1! Ce au făcut Costas și Bogdan

Costas și Bogdan au făcut un adevărat show erotic la Insula Iubirii. Lucrurile au luat-o razna, când, cei doi băieți nu s-au mai abținut și și-au dat frâu liber sentimentelor, realizând scene cu tentă gay. Adrian lasă reținerile și începe să fie tot mai dezinvolt și lipsit de inhibiții.

Cei doi s-au pipăit şi mulți au crezut că s-au sărutat. Petrecerea kitsch s-a jucat cu simțurile tuturor și nu a mai durat mult până ce Bogdan a început să se bucure de atenția tuturor, prin atingeri și sărutări cu ispitele.

Nu au lipsit nici dansurile lascive cu Costas, spre marea surprindere a tuturor. Cu o coafură spectaculoasă, machiaj strident și haine mulate, Bogdan s-a dezlănțuit total. Petrecerea s-a încins și Costas şi Bogdan au oferit un spectacol greu de ignorat de cei prezenţi la Purimuntra.

Unul dintre foștii concurenți și-a cerut femeia iubită de soție

Unul dintre foștii concurenți a cerut-o de soție pe femeia pe care și-o dorește alături o viață întreagă. La scurt timp de la fericitul eveniment, care a avut loc în această seară, el a împărtășit vestea. Apropiații și susținătorii celor doi s-au întrecut în felicitări.

Cătălin Meșter, unul dintre foștii participanți de la “Insula Iubirii”, a făcut pasul cel mare în seara aceasta! El i-a adresat partenerei sale, Alina, marea întrebare, iar la scurt timp după ce a primit un “DA!” emoționat, i-a pus un superb inel de logodnă pe inelar. Ulterior, ei s-au lăsat fotografiați, iar imaginea pe care a făcut-o publică a fost însoțită de un mesaj în limba engleză: “Since I met you , I knew we would be together forever! ❤❤ #myfuturewife (n.r.: De când te-am întâlnit, am știut că noi vom fi împreună pentru totdeauna! #viitoareameasoție)”.