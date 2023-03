O situație îngrozitoare a avut loc într-un centru comercial din sectorul 6 al Capitalei. Un fost concurent de la „Chefi la Cuțite” ar fi încercat să omoare un bărbat, folosind cuțitul primit la emisiune. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

În luna noiembrie a anului trecut, un fost concurent al show-ului culinar „Chefi la Cuțite” ar fi încercat să omoare un alt bărbat, în parcarea unui centru comercial din Sectorul 6, Militari. Este vorba despre Fernando Polo, un instructor de dans care a participat în emisiune, în cel de-al cincilea sezon. Detaliile explozive au fost făcute publice de Gândul.ro.

Fernando Polo, la un pas să provoace o tragedie. Arma: cuțitul primit în show-ul culinar

Întreaga situație a avut loc în data de 29 noiembrie 2022. Atunci, Fernando Polo, fostul concurent de la „Chefi la Cuțite”, originar din Republica Dominicană, s-a arătat deranjat de un bărbat care îl ignora în parcarea unui complex comercial din sectorul 6, București. Fostul concurent mergea în incinta complexului respectiv la o sală de fitness. A intrat în conflict cu un practicant de sporturi de contact și a fost la un pas să îl omoare.

Pentru că românul nu-i acorda atenție, Fernando Polo s-a arătat foarte deranjat de acest lucru. Nu a fost prima oară când fostul concurent ar fi avut reacții agresive, pentru că, în decursul a doi ani, dominicanul l-ar mai fi provocat pe același bărbat, stimulând că sare la bătaie. Totuși, în tot acest timp, ar fi fost ignorat de român.

Victima l-a făcut K.O. pe agresor, dar a fost la un pas să fie înjunghiată

Până în ziua de 29 noiembrie, când au dat „nas în nas”, în parcarea respectivă din Militari. Instructorul de dans l-a provocat pe bărbat, iar sportivul român i-a dat o palmă. Fernando Polo a căzut, însă, la scurt timp s-a ridicat în picioare și a încercat să îl înjunghie pe român, în zona gâtului și a pieptului. Fostul concurent ar fi utilizat cuțitul primit în emisiunea culinară. IMAGINILE VIDEO pot fi accesate AICI.

VEZI ȘI CELEBRUL ”CAP DE PORC” ÎȘI ADUCE IUBITA ÎN CELULĂ! INTERLOPUL DESPRE CARE BĂSESCU A SPUS CĂ ESTE CEL MAI MARE MAFIOT ȘI-A ALES JUMĂTATEA

Fost concurent de la „Chefi la Cuțite”, acuzat de tentativă de omor

La fața locului, s-a deplasat un echipaj de poliție de la Secția 21. Atunci, fostul concurent a fost încătușat și dus la secție. Însă, potrivit informațiilor publicate de Gândul.ro, Fernando Polo ar fi fost lăsat să plece acasă. Victima, sportivul român care a fost la un pas de moarte, ar fi încercat să depună o plângere, dar i-a fost refuzată de anchetatori. Având în vedere această speță, și-a angajat avocat. Probele audio-video i-au fost refuzate, pe lângă cerere. Avocatul românului a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru tentativă de omor. Mai mult decât atât, a cerut și reținerea și arestarea fostului concurent de la „Chefi la Cuțite”.

„Clientul meu a încercat să depună în acea seară o plângere penală, dar după conceperea acesteia, când a solicitat un număr de înregistrare, polițistul care i-a luat depoziția i-a spus că nu este cazul. Mai mult decât atât, polițiștii i-au refuzat și probele audio-video.

Joi, am depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul infracțiunii de tentativă de omor. Am cerut reținerea și arestarea agresorului, care reprezintă un pericol public. Totodată, mă tem pentru clientul meu, care ar putea fi atacat oricând, pe la spate, de acest Fernando Polo”, a spus avocatul Aurel Moldovan, pentru Gândul.ro.

NU RATA: L-AU ”DEVALIZAT” PE NAȘUL LUI MINUNE! FOSTUL POLITICIAN A FOST FILAT CA-N FILMELE CU MAFIOȚI, APOI…

Pe de altă parte, oamenii legii au anunțat că un dosar penal pentru amenințare a fost deschis la data respectivă și se află, în continuare, în lucru. De asemenea, potrivit unor surse judiciare, Fernando, fostul concurent de la Antena 1, a mers la Secția 21 pentru depunerea unei plângeri, însă i-a fost refuzată, pentru că au trecut cele 90 de zile în care ar fi putut depune o reclamație.