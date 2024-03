Scene tulburătoare la Iași, după ce un bărbat a venit decis să își dezgroape tatăl din cauza unui vis

Imaginile groazei într-un cimitir din Iași! Un tânăr s-a înarmat cu o lopată și a mers să își dezgroape tatăl. Bărbatul este mort de 2 ani. Ieșeanul a visat că părintele său a fost îngropat de viu.

Într-o dimineață, un tânăr s-a trezit decis să meargă să-și dezgroape tatăl. S-a înarmat cu o lopată și a plecat direct spre cimitir. Planu său a dat greș în momentul în care a fost văzut de preotul din sat. El a fost cel care a anunțat imediat poliția.

Citește și: ÎN CE ORAȘ SE AFLĂ PEȘTERA DE BERE, DESCOPERITĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. AICI NIMENI NU A MAI PUS PICIORUL DE MAI BINE DE 100 DE ANI

Fără ezitare, forțele legii sosite la locul incidentului l-au reținut pe individ și l-au condus la sediul poliției pentru interogatorii.

Acesta a relatat anchetatorilor că a acționat în acest mod după ce a avut un vis în care mama sa îl îngropa pe tatăl său în urmă cu doi ani, în timp ce părintele său era încă în viață.

„De când a murit tatăl lui, el a spus că a fost îngropat de viu. Mi-a mai spus de câteva ori că eu sunt de vină, că l-am îngropat de viu și că el o să-l dezgroape, dar nu am crezut că e în stare de așa ceva. Pe mine m-a anunțat preotul. A săpat groapa de a ajuns la sicriu aproape. A fost văzut de cineva și persoana respectivă a dat vestea. Preotul a sunat la poliție și a fost luat. După am astupat acolo, nu știu… Eu am rămas șocată când am auzit ce a făcut (…) În ultima perioadă, m-a bătut de mai multe ori. Acum, când s-a dus să-l dezgroape pe taică-su, mi-a spus că mă omoară dacă găsește ceva în neregulă. Sper să-l țină acolo, la spital sau nu știu că, dacă îl lasă acasă, mă omoară. Nu știu dacă este nebun, dar, dacă bea, nu ai cu cine te înțelege”, a povestit mama bărbatului, potrivit romaniatv.net.