Scene uluitoare în Londra! O tânără româncă însărcinată și dusă la bordel, salvată de șoferul de taxi VIDEO

O tânără din România a găsit un anunț privind un loc de muncă în Marea Britanie și a accesat imediat, visând, astfel, să-și schimbe viața. Era vorba despre un salon de masaj. Doar că, ajunsă acolo, lucrurile stăteau cu totul altfel.

Tânăra a fost sechestrată într-un bordel londonez, apoi dusă cu forța într-un alt oraș, unde urma să fie trimisă la prostituție. A avut norocul ca șoferul de taxi care o ducea să intervină, după ce femeia i-a spus povestea. Aceasta urma să fie traficată în scopuri sexuale de către Robert Enescu, potrivit mirror.co.uk.

Tahir Mehmood, șoferul de taxo, a observat că femeia era speriată când Enescu a urcat-o în taxi şi a sunat la poliţie. Traficantul român îi ceruse taximetristului să o ducă pe femeie la un bordel. Tahir a discutat, însă, cu tânăra şi a alertat imediat poliţia. A salvat-o nu numai pe româncă, ci și alte femei treaficate, odată cu descinderea polițiștilor în unele bordeluri. Enescu avea să fie condamnat la 9 ani de închisoare.

„Femeia a urcat în taxi. Am început să conduc, iar ea era supărată. Plângea. Am întrebat-o ce s-a întâmplat. Am oprit şi am rugat-o să îmi spună ce are. Mi-a zis că a ajuns în ţară acum patru zile şi că a venit să lucreze ca maseuză, dar acum i s-a zis că trebuie să facă prostituţie şi că ea nu doreşte asta.

I-am zis că voi suna la poliţie şi va primi ajutor. Poliţiştii au ajuns repede şi au dus-o la secţie. M-au felicitat pentru cum am acţionat. Am ştiut să acţionez aşa deoarece am dat un test pentru a obţine dreptul de a profesa ca şofer de taxi. Am fost învăţaţi cum să ajutăm clientul şi să sunăm la poliţie dacă avem vreo suspiciune”, a spus şoferul de taxi.