Schimb fabulos de replici între Andreea Mantea și Cristi Mitrea, după ce s-au împăcat

Andreea Mantea și Cristi Mitrea oferă, de fiecare dată, replici savuroase. Ce doi sunt mai aproape ca niciodată, se pare, iar asta se întâmplă datorită fiului lor, David, care se bucură de atenția ambilor părinți.

Foarte mulți sunt de părere că Andreea Mantea și Cristi Mitrea formează din nou un cuplu, chiar dacă aceștia lasă suspansul să persiste. Totuși, este evident pentru cei care urmăresc ”evenimentele” din lumea mondenă că relația dintre ei s-a reașezat pe baze serioase. Andreea Mantea a publicat pe canalul ei de YouTube un video cu micuțul David. Copilul… este îndrăgostit de una dintre colegele de la grădiniță și, firește, nu dorește să o împartă cu nimeni.

Cristi Mitrea, tatăl lui David, a vizionat și el videoclipul respectiv. Andreea Mantea se aude sughițând, la începutul filmării, iar Cristi MItrea s-a amuzat teribil pe seama acestui fapt. „Mai sughițăm și noi pe filmare?! 🙄”, a comentat el. „Păi daca vorbesti non-stop de mine!??🤣🤣”, a răspuns Andreea Mantea.

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu”

Cu mai multă vreme în urmă, Andreea Mantea a povestit ce s-a întâmplat atunci când a aflat că este însărcinată.

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu, gândindu-mă că poate într-adevăr aş fi însărcinată, dar nu am vrut să mă gândesc prea mult. În momentul în care am ajuns la cosmeticiană, am simţit că durerea respectivă nu se mai duce aşa cum se ducea în mod normal, am simţit că se duce la el. Şi atunci am ştiut sigur că sunt însărcinată pentru că am simţit că este cineva acolo care e deranjat de durerea pe care eu o simt. Şi i-am zis fetei: „Gata, hai să nu mai continuăm!“ Am inventat nişte scuze. Nu aveam cum să-i zic: „Ştii, cred că eu sunt însărcinată, simt eu că-l deranjează şi aş vrea să ne oprim“. Am ieşit de acolo, ştiam că e o farmacie pe colţ, m-am dus repede, când am văzut câtă lume era am renunţat. Am sunat o prietenă să-mi ia un test de sarcină şi m-am dus la ea să-l fac. Nici măcar lui Cristi (n.r Cristi Mitrea, tatăl lui David) n-am vrut să-i zic până n-am fost sigură”, a povestit vedeta Kanal D în urmă cu ceva timp.