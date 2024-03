Se amplifică scandalul din clanul Corduneanu! Soția lui Costeluș și cumnatul Adrian ”Beleaua” rup tăcerea: ”Au făcut-o din dușmănie!” & ”Știu cine mi-a vrut răul!”

CANCAN.RO detona bomba: celebrul interlop Costel Corduneanu a fost operat pe cord, la finalul săptămânii trecute! Fostul luptător avea probleme de mai mulți ani, iar de doi era trecut pe lista de așteptare pentru un transplant. Problemele s-au accelarat, astfel că, în lipsa donatorului, Costel a fost ”rezolvat” cu o valvă la inimă. Potrivit informațiilor primite pe celebra adresă [email protected], Adrian ”Beleaua”, fratele lui, nu ar fi venit la Târgu Mureș, să fie alături de cel aflat în suferință. Totul a fost infirmat, însă, de temutul interlop din Iași, dar și de soția fostului luptător, Grațiela. Avem declarațiile, în exclusivitate!

Costel Corduneanu se află acum în perioada de recuperare, după operația pe cord la care a fost supus la un spital din Târgu Mureș. Totul a decurs bine, dar emoțiile încă nu au trecut. Familia îi este aproape, soția și fratele lui, Adrian. Dar și nenumărați prieteni apropiați, care se roagă pentru însănătoșirea lui cât mai rapidă.

Grațiela, soția lui Costel Corduneanu, rupe tăcerea: ”Este bine, este stabil!”

Grațiela, soția lui, a ținut să clarifice lucrurile, pentru CANCAN.RO, după ultimele informații care au răvășit lumea interlopă (Vezi AICI detaliile). A arătat cu degetul înspre Petronel și Adina, fratele și nora lui Adrian ”Beleaua” Corduneanu, care ar fi ”împrăștiat” minciuni și ar fi deformat realitatea. Mai mult, femeia spune că au vrut să-i facă rău lui Adrian Corduneanu, mințind că el se afla la jocurile de noroc, în timp ce fratele lui se află pe patul de spital.

”Avem foarte mulți dușmani, dar dușmanii principali în momentul de față sunt fratele lui, Petronel Corduneanu, cu Alina. Ei se țin de ani și ani de capul lui Adrian. Acum, de la dușmănia pe care o au pe Adrian, ce-au făcut? Au început să-l scoată pe Adrian într-o lumină proastă! Dar ei cu treburile lor…

Costel nu este așa de grav, e adevărat, nu vă mint, a fost operat, dar totul decurge bine, este normal. Se recuperează încet, încet, e o operație de inimă, până la urmă. Toată lumea știe că era propus spre transplant de inimă, era pe listă de doi ani. Acum a ajuns în punctul în care trebuia să facă operația. Dar în niciun caz nu se zbate între viață și moarte.

Și vă mai spun ceva: toată familia este lângă el acum, la Târgu Mureș. Adrian este la hotel. Eu știu cine a spus toate astea, Petronel, fratele lui, și cu Adina au făcut-o din dușmănie… E clar. Între ei e ceva ce toată viața o s-o aibă de împărțit. Dar este strict problema lor, nu mă bag eu. Dar s-a ajuns într-un punct în care, crede-mă, am copii, am familie, nu mă mai gândesc la lumea de pe lângă, ce crede, ce zice, mă gândesc la copilașii mei și la familia mea.

Costel nu se agață de niciun fir de ață, este bine, este stabil, a trecut prin operația respectivă cu bine, se recuperează, că nu-i operație de apendicită, totuși, toată familia este lângă el, toți băieții sunt la Târgu Mureș, că nu-i niciunul acasă, în afară de Petronel, care nu sună, nu-l interesează. E fratele lui, sângele lui, dacă nici în secunda asta Dumnezeu nu l-a muiat, e clar că e răul între ei”, declarat Grațiela, pentru CANCAN.RO.

Adrian ”Beleaua” Corduneanu: ”Sunt la Târgu Mureș, lângă fratele meu!”

La rândul lui, Adrian ”Beleaua” Corduneanu și-a spus punctul de vedere. A anunțat, din start, că se află la hotel în Târgu Mureș și și-a vizitat fratele. A menționat că filmările cu el la casino sunt de mai mult timp, nu de când Costel a ajuns la spital.

”Eu sunt aici, la Târgu Mureș, alături de fratele meu. Petronel nu-i aici! Suntem toți frații lângă Costel. A fost operat aici, niște probleme ale lui, știe toată lumea de problemele lui care au condus, până la urmă, la operație. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul a decurs bine. Sperăm să fie din ce în ce mai bine. Acum e în recuperare.

Noi suntem aici, la Costel, ne rugăm la Dumnezeu să se facă bine. Au sunat toți să întrebe ce face Costel. Noi suntem aici, uniți, supărați…

Vom vedea cum decurge recuperarea, nu știm când va părăsi spitalul.

Referitor la acele clipuri cu mine în casino, da, sunt adevărate, dar se întâmplă în urmă cu vreo lună, nu sunt recente, eu sunt lângă fratele meu acum. Știu cine mi-a vrut răul, Alina, nevasta lui Petronel, fratele meu care nu mai vorbește cu familia noastră de 12 ani”, a spus Adrian Corduneanu, pentru CANCAN.RO.

