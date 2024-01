Pandeli Ionel Gheorghiță, „fratele geamăn” al lui Adrian Corduneanu, a ajuns sub limita subzistenţei, după ce a crezut în cuvântul interlopului, care i-a promis că îl va întreține pentru tot restul vieții. Cel supranumit „Beleaua” a pus monopol pe locuința bărbatului, care, în prezent, doarme pe străzi. CANCAN.RO are informații exclusive, dar și noi mărturii cutremurătoare ale celui înșelat, care se teme pentru viața lui după ce, de-a lungul timpului, a încasat bătăi soră cu moartea de la Adrian Corduneanu.

Adrian Corduneanu și Pandeli Ionel Gheorghiță au ajuns vedete pe TikTok, interlopul prezentându-l pe bărbat drept „fratele geamăn”. În filmulețe, cei doi se scaldă în lux și opulență, ai fi băgat mâna-n foc că relația lor este indestructibilă. La un moment dat, „Beleaua” i-a promis lui Pandeli Ionel Gheorghiță că-l va întreține toată viața, totul culminând cu cedarea casei, cu tot cu teren, către Adrian Corduneanu. „Fratele geamăn” habar nu avea că o să ajungă om al străzii în foarte scurt timp.

„Dacă prinde ură pe mine? Mă omoară…”

CANCAN.RO vă prezintă, în continuare, noi declarații tulburătoare ale lui Pandeli Ionel Gheorghiță, care dezvăluie că nu a primit niciun euro de la Adrian Corduneanu în schimbul terenului. Totodată, îi este teamă să ia atitudine în situația de față, de frică să nu fie ucis în bătaie.

„El (n.r. Adrian Corduneanu) m-a lăsat fără casă, dorm pe străzi acum. Dacă mi-a dat vreun ban, să mă bată Dumnezeu. Mi-a luat terenul pe degeaba. Dorm în spate la centrală. Mi-a luat terenul, 500 de metri pătrați. Nu mi-a dat nimic și mă ține în stradă. Nu trebuie un judecător? Dar dacă mă bag și prinde ură pe mine? Mă bate, mă omoară. Îl știi pe Costel Corduneanu… Pune și mă taie. Și ce fac?„, susține „fratele geamăn”.

(VEZI AICI: ADRIAN „BELEAUA” CORDUNEANU A FOST ARESTAT PREVENTIV. ESTE ANCHETAT ÎNTR-UN DOSAR DE CĂMĂTĂRIE)

„M-am îmbătat o dată și… Mi-am luat somn!”

Pandeli Ionel Gheorghiță regretă, în prezent, că s-a încurcat cu Adrian Corduneanu, care i-ar fi aplicat, în repetate rânduri, corecții fizice greu de imaginat.

„De ce am ajuns eu să mă bag în neamul ăsta? M-am îmbătat o dată și i-am zis lui Adrian Corduneanu că nu mi-e frică de mușchii lui. Și mi-a dat un pumn… Mi-am luat somn pe spate. M-a bătut de câteva ori, mi-a dat somn de două ori. M-a bătut de m-a rupt Adrian Corduneanu. Și Ramona Corduneanu se uita la mine„, mai spune bărbatul.

Cum l-a înșelat Adrian Corduneanu pe „fratele geamăn”

În continuare, Pandeli Ionel Gheorghiță dezvăluie discuția pe care a avut-o cu Adrian Corduneanu, în momentul în care a acceptat să-i cedeze terenul. „Fratele geamăn” a fost „lucrat” ca la carte de temutul interlop.

„Am semnat actele la notariat. Acolo mi-a zis o să am îngrijire până la moarte, haine, îmbrăcăminte și că o să am unde să dorm. Și acum dacă îl dau în judecată, dar nu am bani… Cum să mă duc la casa mea? Mă umflă cu bătaia Adrian Corduneanu. E tare golanul, iese afară și mă lovește. Nu am pe nimeni, sunt singur. M-a trădat. Iuda este! Le-am dat terenul cu condiția să aibă grijă de mine toată viața. Și ei au făcut vânzare-cumpărare. Și după un an au aruncat actele la gunoi„, a concluzionat Pandeli Ionel Gheorghiță, care își dorește doar să aibă un acoperiș deasupra capului.

(NU RATA: CLANUL CORDUNEANU, MĂCINAT DE SCANDALURI. PETRONEL ȘI RAMONA SUNT PERSONAJELE PRINCIPALE. MAGISTRAȚII I-AU CHEMAT ÎN INSTANȚĂ)

Alina, soția lui Petronel Corduneanu: „Au ură pe noi!”

Faptul că între Adrian și Petronel Corduneanu există un război deschis de mai multe luni nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Mai grav este că „Beleaua” l-ar fi pus pe „fratele geamăn” să o înjure și să o amenințe pe Alina Elena, soția fratelui său.

„El m-a îmbârligat să te înjur. Știi ce vrăjeală are?„, a punctat Pandeli Ionel Gheorghiță, într-un dialog cu soția lui Petronel Corduneanu.

„Adrian și Ramona Corduneanu au ură personală pe noi. În anul 2020 cu intenția evidentă de am mă deposeda de două proprietăți, au inițiat o amplă activitate de amenințări directe și indirecte în spațiul public la adresa mea și a copiilor mei. Adrian și Ramona Corduneanu au transportat un număr de persoane, verișorii și soțiile. Aceștia s-au manifestat zgomotos, susținând că le-aș fi furat casele, iar Adrian Corduneanu a acordat un interviu filmat la Inspectoraul de Poliție Județean în care a afirmat că aș fi omorât o femeie„, a declarat Alina Elena Corduneanu pentru CANCAN.RO.

„M-a amenințat și m-a înjurat”

Ulterior, scandalul dintre părți a continuat. Ajunsă la capătul răbdării, soția lui Petronel Corduneanu adresându-se autorităților.

„În următoarele săptămâni, aproape zilnic, Adrian și Ramona Corduneanu, în mediul online, au proferat din nou amenințări punându-l și pe ‘frate geamăn’ Pandeli Ionel să mă amenințe și să mă înjure. Există dosar penal pe Instanțele Judecătorești, Adrian Corduneanu având calitate de inculpat, iar ‘fratele geamăn’ de martor. Știu din familie că ‘fratele geamăn’ i-a dat casa și terenul, iar la schimb ar fi trebuit să-l întrețină toată viața. Am făcut aceste înregistrări audio-video pentru a le folosi în instanță unde am calitatea de parte vătămată. Nu doresc să intru în acest conflict, dar Ramona Corduneanu iar face afirmații mincinoase la adresa mea„, ne-a mai declarat femeia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.