Se dau 5.000 de lei de persoană de la stat! Ce trebuie să faci pentru a primi banii

O primărie din Dolj a inițiat un proiect inedit prin care oferă 5.000 de lei fiecărui locuitor al județului. Mai exact, aceasta este o indemnizație oferită femeilor care devin mame.

Pentru a crește natalitatea din zonă, edilul comunei Mischii, din județul Dolj a demarat, în urmă cu 4 ani, un proiect ambițios. Fiecare femeie din localitate, care a devenit mamă, a primit o indemnizație de 5.000 de lei la naștere. Inițiativa s-a dovedit a fi de succes, natalitatea crescând semnificativ, în ultimii ani, în Mischii.

„Natalitatea scădea drastic. Doar șapte născuți la o populație de 1.700 de locuitori. Să ajungi să ai în clasă un singur copil. Sunt străzi în care nu exista niciun copil”, a declarat Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii în cadrul unei intervenții televizate.

Creștere spectaculoasă a natalității în comuna Mischii. Ce spun localnicii despre proiect

Locuitorii comunei sunt încântați de programul inițiat de edil și consideră extrem de benefic ajutorul bănesc oferit femeilor la naștere. Mai mult, anul acesta nu mai puțin de 15 femei vor naște în comuna Mischii.

„Am două fetițe, una de 4 anișori și cea mică va face un an peste o lună. Când am născut-o pe prima fetiță, am primit și atunci stimulentul respectiv era în suma de 1.500 lei. Au fost niște bani bine-veniți atunci, și acum, la cea de-a doua fetiță au fost bine-veniți. Anul trecut a fost 3.000 de lei. Clar natalitatea a crescut și dacă natalitatea a crescut, mă gândesc că o să fie și o educație mai bună în zonă”, a declarat o localnică, la Pro TV.

Care sunt localitățile ce oferă indemnizații pentru nou-născuți

Comuna Mischii nu este însă singura localitate ce oferă indemnizații mamelor. În București, femeile însărcinate primesc din partea primăriei un ajutor financiar. Mai exact sunt oferite două vouchere în valoare de 1.000 de lei fiecare la nașterea unui copil. Acestea pot fi folosite pentru achiziționarea de medicamente sau acte medicale specifice.

Și în comuna Ghiroda proaspetele mămici primesc un ajutor financiar. O comună din județul Bistrița le oferă femeilor 2.000 de lei la naștere.

O inițiativă în acest sens a fost demarată și în municipiul Bacău. Mamele vor primi 1.000 de lei la naștere, singura condiție este ca acestea să aibă domiciliul în raza administrativ-teritorială a reședinței de județ. În plus, nașterea trebuie înregistrată în cadrul unei unități sanitare din Bacău.

