Prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”, încă de la 1 iunie 2022 a început etapa de emitere, distribuire și încărcare a cardurilor sociale destinate românilor a căror situație materială este precară sau împinsă la limita sărăciei. S-a aflat de către cei interesaţi că valoarea unui tichet social pe suport electronic de achiziționare a produselor alimentare, întrucât despre el este vorba, are valoarea nominală de 250 de lei şi că beneficiarii se vor bucura de această formă de ajutor o dată la două luni.

Vouchere alimente 2023. Lista completă a magazinelor unde sunt valabile cardurile de alimente

În 2023, odată cu majorarea cu 12, 5% a pensiilor, tichetele sociale pentru alimente şi mese calde se vor primi potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 63/2022 adoptată de Guvernul României pe parcursul întregului an, în șase tranșe. Prima tranșă de 593, 951 milioane de lei a fost deja alocată luna aceasta, chiar dacă Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene anunțase că suma de 250 de lei se va vedea pe card la fiecare două luni. Prin urmare, sprijinul pentru alimente şi mese calde acordat românilor vulnerabili continuă și anul acesta. Următoarele tichete sociale vor fi virate beneficiarilor în lunile mai, iulie, septembrie și decembrie 2023.

Din același act normativ mai reiese că s-au extins categoriile de persoane ce vor putea primi tichete sociale pe suport electronic, iar plafonul de venit până la care se acordă o astfel de compensare a creşterii preţului la alimente a crescut de la 1.500 de lei la 1.700 de lei.

Cine sunt beneficiarii ajutorului pentru alimente și mese calde în 2023

Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.700 de lei;

Persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.700 de lei;

Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele fără adăpost.

Ce trebuie să mai știe beneficiarii eligibili pentru tichetele sociale, pe suport electronic, pentru produse alimentare și mese calde

Că sunt stabiliți/confirmați de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin instituțiile Casa Națională de Pensii (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). La stabilirea eligibilității vor fi avute in vedere atât veniturile încasate de la CNPP /casele sectoriale de pensii și/sau ANPIS cât si veniturile din alte surse. Veniturile luate în considerare pentru stabilirea eligibilității sunt indicate la Art. 4 (1) al Ordonanței de Urgență nr. 63 din 9 mai 2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extrem. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu are autoritatea să adauge sau să elimine beneficiari la/din listele înaintate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, așa cum se arată pe site-ul creat de guvern, la categoria programe, care poate fi accesat AICI.

Emitentele cardurilor de alimente sunt Sodexo, Up România și Endenred, în funcție de județe.

Lista magazinelor care acceptă plata alimentelor cumpărate se actualizează continuu. Kaufland, Lidl, Cora, La Doi Paşi, Annabella şi Diana se numără printre lanţurile de magazine care acceptă plata alimentelor cumpărate cu cardurile încărcate cu tichete sociale finanţate de guvern prin programul „Sprijin pentru Romania”, conform datelor centralizate de Economica.net. Mai nou, retailerii germani Kaufland şi Lidl au anunţat că acceptă cardurile sociale Up România şi Sodexo pentru plata alimentelor şi meselor calde.

Tot cu cardurile sociale emise de Up Romania se numără și Profi, Penny, Auchan, Cora, Sergiana. Cardurile sociale Sodexo pot fi folosite la Carrefour Express, Pizza Hut, Abatorul Periş, Domino’s Pizza, patiseriile Paul, Oncos.

Cardul Edenred Social pentru alimente poate fi folosit pentru a achita integral sau parţial achiziţionarea de produse alimentare și mese calde de la orice comerciant partener Edenred afiliat sistemului Edenred Social pentru Alimente. Cardul Edenred Social pentru alimente poate fi utilizat în cea mai diversificată reţea de comercianţi parteneri cu prezenţă locală sau naţională, inclusiv comercianţi online, conform site-ului.

Cum se folosesc cardurile pentru alimente

Posesorul unui card cu ajutorul căruia își cumpără alimente are posibilitatea de a verifica soldul după ce a efectuat o tranzacție sau poate suna la numărul de telefon pe care îl are în pliantul care însoțește cardul social. De reținut că pe casele de marcat există tasta 9, unde se contabilizează produsele alimentare. Dacă se depășește această categorie, beneficiarul cardului va scoate din buzunar diferența.

Cele şase tranşe de ajutor pentru alimente şi mese calde vor fi de folos unui număr de aproximativ 2,37 de milioane, iar Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a anunțat că, pe listă, s-au mai adăugat peste 46.000 de nume ale persoanelor care vor primi și ele suma de 250 de lei, o dată la două luni.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Casa Națională de Pensii Publice au urgentat demersurile în scopul transmiterii listelor cu beneficiarii eligibili până la data de 31 martie 2023, astfel încât plățile să poată fi efectuate în perioada 10-13 aprilie 2023, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului, potrivit Agerpres.

Pentru a avea banii necesari cumpărăturilor pentru masa de Paște, se estimează că a doua tranșă de bani va intra pe cardurile sociale înainte de 16 aprilie, respectiv între 10-13 aprilie.