Se împacă Ioana și Ilie Năstase?! În ce relații se află cei doi acum. „Totul merge bine între noi doi”

Începutul acestui an a adus despărțirea pentru Ioana și Ilie Năstase. În urma episodului violent, femeia a depus cererea de divorț, iar relația celor doi părea că nu mai are nicio șansă. Însă, trecând timpul, se pare că Ioana a revenit la sentimente mai bune și este posibilă o împăcare.

Se arată speranța pentru relația dintre Ioana și Ilie Năstase. Se pare că Ioana a reușit să treacă peste episodul violent, iar acum lucrurile au revenit la normal. Cei doi au declarat că se înțeleg bine în acest moment, însă până la o împăcare mai sunt câțiva pași de parcurs. (CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE, REACȚIE NEAȘTEPTATĂ DUPĂ CE IOANA AR FI PRIMIT UN BUCHET IMENS DE TRANDAFIRI DE LA NICK RĂDOI)

Ilie Năstase și-a cerut scuze în repetate rânduri pentru tot ceea ce s-a întâmplat, iar acum nu își mai dorește să rememoreze acel episod. Acesta a declarat că nici nu vrea să pună presiune pe Ioana pentru a retrage cererea de divorț și lasă lucrurile să decurgă normal.

„Eu nu trebuie să cumpăr iertarea nimănui, în niciun fel. Eu mă întâlnesc cu Ioana, este adevărat, dar atunci când ne vedem nu vorbim niciodată despre faptul ca ea să renunțe la divorț. Vă dați seama că, pentru mine, la vârsta de 75 de ani, contează doar să trăiesc clipa și cam atât”, a declarat Ilie Năstase, potrivit impact.ro.

A trecut Ioana peste cele întâmplate?

În ceea ce o privește, Ioana a declarat că a dat uitării cele momente, însă nu este pregătită total pentru o împăcare. Aceasta a recunoscut că la momentul actual relația dintre ea și Ilie Năstase este una bună, însă nu se simte pregătită pentru o împăcare, deși nu exclude acest lucru. (VEZI ȘI: DIVORȚEAZĂ, DAR ÎNCĂ ÎȘI DAU ÎNTÂLNIRE! IOANA ȘI ILIE NĂSTASE, DRAGOSTE CU NĂBĂDĂI „AM LUAT ȘI MASA ÎMPREUNĂ”)

„Acum pot să vă mărturisesc că totul merge bine între noi doi, însă momentan nu renunț la divorț pentru că nu sunt pregătită să îmi retrag cererea. Asta din cauză că pentru mine a fost un șoc prin tot ce am trecut și nu mi-a fost nici și nici nu îmi este ușor. Nu se pot șterge unele lucruri cu buretele, cât ai pocni din degete. Timpul le rezolvă pe toate. După cele petrecute, Ilie mi-a zis în nenumărate rânduri să îl iert, și-a cerut scuze, am vorbit pe tema aceasta, comunicăm, dar vom vedea.

Mă mai gândesc. Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a spus și Ioana Năstase, potrivit impact.ro