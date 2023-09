Se retrage sau nu Adela Popescu din televiziune? „Chiar m-a sunat mama”

După terminarea filmărilor de la Sunt celebru, scoate-mă de aici, prezența Adelei Popescu s-a lăsat mult așteptată pe micile ecrane, mai ales că telespectatorii se așteptau să revină la cârma emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro TV. În schimb, soția lui Radu Vâlcan a acceptat o altă ofertă. Se retrage sau nu din televiziune?

Adela Popescu nu este străină de atmosfera de pe platourile de filmare ale producțiilor cinematografice, experiență cu care, de altfel, s-a făcut remarcată în lumea mondenă. Chiar și așa, la mulți ani de la debutul său în telenovelele românești, artista a revenit la prima dragoste.

Adela Popescu luat o pauză de la televiziune pentru a juca în comedia Retreat Vama Veche

Citește și: ADELA POPESCU A AJUNS LA PSIHOTERAPEUT DIN CAUZA CELOR MICI! CE A DESCOPERIT A LĂSAT-O FĂRĂ CUVINTE

Dacă mulți se așteptau ca soția lui Radu Vâlcan să revină alături de Bogdan și Shurubel în fruntea emisiunii Vorbește lumea, lucrurile au căpătat o turnură neașteptată. După terminarea filmărilor de la Sunt celebru, scoate-mă de aici, artista a acceptat un rol în comedia Retreat Vama Veche, regizată de Petre Năstase.

”Eu aș fi zis că nu mai vreau să joc deloc, în general, că am jucat mult și am înțeles, hai să ne vedem de treabă. A venit propunerea lui Petre Năstase pe care am acceptat-o fără să clipesc pentru că mi-a plăcut super mult sinopsisul. Și după ce am jucat și am redescoperit cât de mult îmi place, nu mai zic niciodată, niciodată. Acum om vedea”, a explicat actrița pentru Ego.

Laura Cosoi, Ada Condeescu și Adela Popescu vor interpreta personajele principale din film. Chiar dacă sunt prietene și în viața reală, soția lui Radu Vâlcan a simțit experiența ca pe o provocare uriașă. Comedia va fi lansată în cinematografe la începutul anului viitor.

”Nu ştiam cum e să jucăm împreună. Ştiam cum e să bem ceaiuri, să mâncăm paste şi să vorbim până noaptea târziu. Dar să jucăm împreuna încă nu ştiam cum este. A fost incredibil de frumos. Şi am descoperit ce compatibilitate profesională există între noi. Cred că l-am întrebat pe Petre de zece ori dacă sigur nu a ştiut că suntem prietene. Ne-a rămas să credem că alegerea a fost una providenţială”, a spus Adela Popescu pentru Paginademedia.ro.

Totodată, Adela Popescu a mărturisit că trece printr-o perioadă liniștită, o pauză în care este fericită. Mai în glumă, mai în serios, artista a spus că nu are de gând să se pensioneze sau să se retragă la țară. Mai mult de atât, chiar își pregătește revenirea pe micile ecrane.

”Nici nu vreau să fac vreo pauză lungă. Eu sunt fericită. Am fost la Vorbește lumea și m-am simțit foarte bine. Chiar m-a sunat mama să mă întrebe cum m-am simțit și i-am zis că foarte bine. Pentru că eu sunt ca peștele în apă, adică mă simt bine, nu am emoții, nu sunt stresată. Dar am nevoie de timp, am avut nevoie de el. Acum am început deja niște discuții pentru niște noi proiecte și sunt cu toată inima spre a le face și am găsit ceva care mi se potrivește. Adică nu ne retragem la țară. Încă nu ne pensionăm”, a mai spus Adela Popescu pentru Ego.