Seamănă cu izbitor cu Andra Măruță! Ea este sosia artistei

Andra Măruță este una dintre cele mai femei artiste din România, atât pentru calitățile sale artistice, cât și pentru viața de familie pe care o are alături de Cătălin Măruță și cei doi copii, David și Eva. Toată lumea a rămas fără cuvinte când a văzut-o pe sosia cântăreței, este din România, iar asemănarea este izbitoare.

Tânăra a apărut pe pagina de Instagram a unei make-up artiste, iar internauții au confundat-o imediat cu Andra. Aceleaşi trăsături, aceeaşi culoare a ochilor, poate fi foarte ușor sosia artistei.

Andra, dezvăluire emoționantă la ceas de seară

După lăsarea întunericului, Andra a urcat pe rețelele de socializare o poză în care apare alături de băiatul său și al lui Cătălin Măruță. Imaginea a fost făcută în timpul ședinței foto care a fost realizată pe platourile de filmare ale melodiei “Supereroi”, iar la descriere, ea a dezvăluit că David nu lipsește de la nicio filmare de-ale sale, numindu-l: “taliman norocos”.

“David e mereu cu mine, nu ratează nicio filmare, e mereu curios și încantat de ce află. E talismanul meu norocos! @marutadavid ❤️ #supereroi #makingof #andra”, a scris Andra pe pagina sa oficială de Instagram.

În timp ce mulți dintre susținători au apreciat mărturisirea sinceră a artistei și au felicitat-o pentru piesa nouă, “Supereroi”, una dintre fane i-a spus cât de mult s-a bucurat când a văzut-o în duet cu fiica ei, Eva, care are doar 3 ani. “Ce voce, ce timbru, ce personalitate”, a spus unul dintre internauți.

“Ce frumos ai zis, Andra, vă iubesc, familia Măruță ❤ eu acum când îți scriu ascult piesa nouă #Supereroi care pentru noi, tu ești Eroina noastră norocoasă, pentru că te avem ca idol. Îmbrățișari calde de la Roma 🤗🤗🤗😍😘😘❤❤❤❤❤”, “Ai doi copii minunați ! Să numai spun si cat de talentați ! Am râs cu lacrimi când am văzut video cu #Eva cum cânta! E o dulceața îți vine să o mănânci ! Să ai noroc de ei că sunt minunați! Ai o familie superbă! Te ador, Andra! Pupici”, “Dragii de voi😍❤Piesa este super🔝, iar tu și mai și❤ (…)”, “Sunteți foarte frumoși!”, “👏❤️Te iubesc Andra foarte tare piesa aseară am ascultat-o de foarte multe ori” sunt cinci dintre sutele de mesaje pe care le-au trimis internauții vedetei.