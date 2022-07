Țineți-vă bine! Nu ați crezut vreodată că veți vedea așa ceva, dar… Omul care tăia și spânzura în 2005-2007, din fruntea ANAF, face un veritabil show pe litoral! Personajul principal este Sebastian Bodu, iar imaginile savuroase se petrec la Cireșica, restaurantul de suflet al fostului președinte al României, Traian Băsescu. Să mai spunem că fostul șef al Fiscului a intrat în hotelul lui Gigi Becali, afaceristul care-i declarase un război cu arme neconvenționale. În urmă cu ani de zile, Bodu era cel mai mare dușman al patronului FCSB, iar latifundiarul îl făcea cu ou și oțet! CANCAN.RO are imaginile pe care niciun cititor al site-ului nostru nu are voie să le rateze! Plus declarațiile lui Sebastian Bodu care detaliază în ce relații este acum cu Becali și de ce a mers la hotelul milionarului.

Sebastian Bodu se alătura politicii destul de târziu, în 2002, când a fost ”sensibilizat” de culorile Partidului Democrat. Dar a picat la fix, fiind trambulina ce avea să-l arunce în fruntea unei instituții care semăna ”teroare” printre afaceriștii ceva mai…”necurați”.

Șef al ANAF, Sebastian Bodu a încercat să schimbe, în bine, imaginea Fiscului. Doar că s-a intersectat și cu Gigi Becali, iar dialogurile dintre ei au fost, de cele mai multe ori, peste litera regulilor nescrise. Istoria s-a scris, însă, cu mulți ani în urmă, noi revenim, acum, la spumoasa aventură de la malul mării a lui Sebastian Bodu.

Sebastian Bodu, fostul șef ANAF, dansuri pe Meneaito, cu trabucul în gură

Pentru că nu degeaba am reamintit, Sebastian Bodu a dat ”târcoale” și hotelului lui Gigi Becali de pe litoral, înainte de a oferi spectaculoasele imagini. Nu a stat acolo, cel puțin așa susține.

Dar e un semn că nu i-a purtat pică latifundiarului care l-a ”trosnit”, fără menajamente, în moalele capului: ”Bodu e homosexual și a fost prostul clasei!”. Trecem, cu povestioara, mai departe și ajungem la show-ul oferit, chiar în fața familiei, soția și fetița.

La ”Cireșica” a urcat pe ring Sebastian Bodu, iar melodia Meneaito l-a uns pe suflet. Cu trabucul în gură, fostul șef al Fiscului s-a unduit ca un veritabil dansator. I-au ținut hangul turiștii cu chef de distracție, care s-au avântat și ei în liniile melodice ale cunoscutei piese.

După „recital”, Sebastian Bodu s-a retras, alături de familie, la parcul de distracții. Acolo, micuța s-a dezlănțuit, dar ajutată de tăticul ei ”săritor”. Și seara chiar a trecut pe nesimțite, că a fost una de neuitat. Cei trei aveau să se retragă la hotelul lui Gigi Becali, unde nu au zăbovit prea mult. Așa spune el, cititorii nu au decât să tragă propriile concluzii.

”Nu am stat la hotelul lui Gigi Becali. Am intrat, e drept, dar nu am stat acolo”, a ținut să precizeze Sebastian Bodu, contactat de reporterii CANCAN.RO.

Apoi a povestit cât de bine s-a simțit, alături de familia lui, pe litoral, weekendul trecut. ”Am stat în Constanța, pentru că eu de acolo sunt. Ne-am distrat puțin în stațiuni. Am fost la Cireșica, am fost în Venus, în Neptun, în Olimp, asta a fost tot”, a completat fostul șef ANAF.

Replici memorabile Sebastian Bodu – Gigi Becali

Sebastian Bodu avea să se intersecteze, prin funcția sa, cu Gigi Becali. A ieșit cu scântei!

19 octombrie 2005 – Fiscul, condus de Sebastian Bodu, punea sechestru asigurător pe averea lui Gigi Becali, patronul FCSB (pe atunci Steaua) pentru a recupera datoriile clubului catre bugetul de stat, în valoare de peste șapte milioane de euro.

Reacția lui Gigi Becali venea imediat: ”Bodu va fi dușmanul meu toată viața. Ăsta nu e om, trebuie dus la grădina zoologică! Aș vrea ca Bodu să vină la mine în dormitor și să-l împușc ca pe hoții de cai”

21 octombrie 2012 – Sebastian Bodu, europarlamentar atunci, le-a cerut cetățenilor să nu-l voteze pe Gigi Becali la parlamentare, spunând că nu s-ar califica nici ”pentru rolul de șef la o stână de oi” și are activitate ”zero” în Parlamentul European.

Reacția lui Gigi Becali: ”E homosexual și a fost prostul clasei!”

20 iulie 2022: Sebastian Bodu intră în hotelul lui Gigi Becali!

Sebastian Bodu, coleg la generală cu soția lui Gigi

Sebastian Bodu a fost coleg de clasă la școala generală cu Luminița, soția lui Gigi Becali. După ce cursurile gimnaziale au luat sfârșit, cei doi nu s-au mai întâlnit. Chiar fostul șef al ANAF avea să facă dezvăluirile.

“Cu Luminiţa am fost coleg între a V-a şi a VIII-a, era o fată foarte retrasă. N-am mai ţinut legătura”, a precizat Sebastian Bodu.

