Sebastian Burduja o critică pe Clotide Armand: „A ieșit din sală ca să scrie o postare pe Facebook”

Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, îi aduce noi critici lui Clotide Armand, printr-un text, postat miercuri pe pagina lui de Facebook, în care susține că primărița nu este cu adevărat interesantă de problemele reale ale sectorul pe care îl păstorește.

Textul vine care o reacție la materialul exclusiv GÂNDUL.RO despre cum camarila lui Clotide Armand încearcă să preia controlul asupra parcărilor din cel mai bogat sector al Capitalei.

„Sunt pur si simplu siderat. Nu am crezut ca putem trai asemenea momente in România anului 2021. Pentru cei care reproșează ca “spălam rufe in public”, va spun atat: acestea sunt chestiuni de interes PUBLIC. Spre deosebire de PSD, noi vrem transparență – totala. Iar cetățenii trebuie sa stie adevarul si sa judece singuri.

A ieșit din sală

În ședința de Consiliu Local “de îndata” de la sectorul 1 (convocată de urgenta fara sa existe nicio urgenta), inca in desfășurare, la punctul despre situația școlilor in prag de redeschidere, adăugat pe ordinea de zi la propunerea consilierilor PNL (asta ar fi fost singura urgenta reala!), primarul Armand a iesit din sală. Ca sa scrie o postare pe Facebook.

Stiti cum a raspuns celor 10 intrebari legitime pe care PNL i le-a adresat public? Exact cum v-am scris de acum doua ore: ca “USL trăiește la sectorul 1”. Zero argumente, zero răspunsuri. Atât de mult ii pasa de școlile din sector ca a hotărât sa iasă din sala si sa arunce cu neadevăruri pe Facebook. La fel a făcut si la ședinta de joi.

Dar asta nu e tot. A mai făcut ceva. A dat buzna in biroul viceprimarului PNL, aflat in ședinta de Consiliu, ca sa anunte consilierii acestuia ca da afara din primărie viceprimarul PNL si staff-ul ei. Vor fi mutați în altă clădire si au la dispoziție…seara aceasta sa se mute”, scre Sebastian Burduja.