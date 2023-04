Sebastian Dobrincu a participat în cadrul show-ului Survivor România de la Pro TV. O accidentare gravă la picior, însă, l-a scos din terenul de joc, medicii fiind nevoiți să îl anunțe că nu va mai putea continua să lupte în competiție. Pentru cele două săptămâni în Republica Dominicană, Sebastian a primit o remunerație din partea postului din Pache Protopopescu. Iată mai jos, în articol, ce a făcut cu banii!

În ediția din 18 ianuarie 2023, Sebastian Dobrincu a fost anunțat că trebuie să părăsească emisiunea Survivor România de la Pro TV. Fostul concurent a suferit o accidentare gravă la picior, iar medicii i-au spus că trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale. Înainte să plece din show, tânărul a transmis și un mesaj puternic, mai ales pentru telespectatori. (Vezi AICI)

Înainte să intre pe teren, Sebastian Dobrincu mărturisea că, în condițiile în care ar fi câștigat marele premiu, ar fi donat banii. La trei luni de la accidentare, investitorul de la Imperiul Leilor nu s-a refăcut complet, fiind nevoit să facă reflexoterapie și kinetoterapie. Pentru cele două săptămâni petrecute la Survivor, Sebastian a primit o remunerație din partea postului din Pache Protopopescu. Însă, ce a făcut tânărul cu banii respectivi?

Vezi și POVESTEA TRISTĂ DIN SPATELE SUCCESULUI RĂSUNĂTOR AL LUI SEBASTIAN DOBRINCU: ,,PREA TÂRZIU PENTRU A O SALVA…”

Citește și CE JOB A AVUT SEBASTIAN DOBRINCU, DE LA SURVIVOR? E PLIN DE BANI, DAR A VRUT SĂ ÎNCERCE ŞI LA MUNCA DE JOS

Sebastian Dobrincu a donat banii încasați pentru participarea la Survivor România

Se cunoaște, deja, faptul că este un susținător al campaniei „Spitale publice din bani privați”, inițiativa aparținând lui Codin Maticiuc. În cadrul unui interviu, Sebastian Dobrincu a mărturisit că banii pe care i-a încasat de la Pro TV i-a donat campaniei.

„Dacă mi-am donat onorariul? L-am donat cu un multiplu. Nu asta e. Dar nu este genul de lucru despre care îmi place neapărat să vorbesc. Nu m-am dus la Survivor ca să donez banii, pur și simplu nu ăla era motivul pentru care am acceptat competiția. Motivația mea nu era financiară. Târziu am aflat că există un premiu în bani. Ca să fiu sincer, la semnarea contractului am aflat.

Fiind cauza care îmi este cea mai dragă, având și o legătură personală, bunica mea murind de cancer la Spitalul Fundeni, secția pe care o renovăm. Am avut un atașament personal și am vrut în primul rând să trag un semnal de alarmă pentru niște lucruri care nu par să se rezolve de la sine așa cum am crede noi”, a spus Sebastian.

Sebastian este implicat activ în renovarea secției din Spitalul Fundeni.

„Renovarea spitalelor sau echiparea lor cu echipament medical necesar, nici măcar nu vorbim de o fiță sau de o extravaganță, e o necesitate pentru supraviețuire, pentru vindecarea unor pacienți. Am încercat să contribui, să atrag măcar atenția prin prisma emisiunii și să pot, dacă aveam ocazia să câștig, să adaug un plus pe lângă ceea ce contribui deja”, a continuat fostul concurent, pentru Ego.ro.

Sursă foto: captură video YouTube, CANCAN.RO