Secretele căsniciei dintre Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, după o relație de 19 ani. Elena Gheorghe: „Avem și noi certurile noastre”

Elena Gheorghe (38 de ani) și Cornel Ene (42 de ani) formează unul dintre cele mai îndrăgite și logevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi formează un cuplu de 19 ani. Iată cum au trecut Elena Gheorghe și partenerul ei prin greutăți și cum au rămas alături unul de celălalt!

Elena și soțul ei sunt împreună din anul 2005, încă de pe vremea când erau în trupa Mandinga și au împreună o fetiță și un băiețel. Chiar dacă cei doi sunt un cuplu de aproape 20 de ani, au fost foarte discreți cu viața personală. Cântăreața subliniază importanța dialogului, empatiei și respectului reciproc în menținerea unei relații de lungă durată.

Citește și: ELENA GHEORGHE, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DIN CULISELE CĂSNICIEI CU SOȚUL EI, CORNEL ENE. MOTIVUL PENTRU CARE CEI DOI AJUNG LA CONFLICTE: „ACOLO E PUNCTUL VULNERABIL”

Fiind foarte apreciată de publicul din România, Elena Gheorghe a fost mereu subiect de curiozitate pentru fanii săi în ceea ce privește culisele căsniciei sale. Celebra cântăreață a decis să dezvăluie detalii din viața sa personală, aducând în prim-plan relația sa cu partenerul ei, Cornel Ene.

După aproape două decenii de relație, Elena Gheorghe recunoaște că una dintre cele mai semnificative aspecte ale unei relații este capacitatea partenerilor de a-și accepta reciproc defectele.

Nu vă gândiți că suntem doar lapte și miere. Nu suntem doar lapte și miere. Avem și noi certurile noastre, problemele noastre, dar nu lăsăm timp să treacă peste ele. Trebuie să le discutăm, să ajungem la un acord comun, să ne recunoaștem fiecare vina. Nu e bine să-ți lași problemele sub covor, de acolo pot ieși balauri, a spus Elena Gheorghe, pentru Unica.ro.

Elena Gheorghe a fost puternic influențată de modelul relației părinților săi, preotul Gheorghe Gheorghe și interpreta de muzică populară Mărioara Man Gheorghe. Vedeta a menționat că mariajul părinților ei a fost un exemplu pentru ea și că mama ei i-a oferit sfaturi prețioase înainte de ziua nunții.

Ce am văzut acasă am aplicat fără să vreau în relația mea. Ai mei s-au iubit foarte mult încă de când am fost noi mici, s-au înțeles. (…) Înainte să ne căsătorim, mama i-a spus soțului meu: «Măi, dacă e nervoasă las-o-n pace!» (râde) «Mamă, dacă e nervos lasă-l în pace!» La nervi nimic nu e bun. Întotdeauna ai nevoie de acea tăcere ca să poți să-ți echilibrezi din nou starea. Ăsta este cel mai bun sfat pe care l-am văzut, l-am primit și l-aș dărui oricărui cuplu’, a mai spus Elena Gheorghe pentru Unica.ro