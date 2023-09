Secretele unei comenzi perfecte! Ce trebuie să ajungă prima dată pe masa noastră de la restaurant

Cea mai recentă ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a găzduit pe Ladislau Kristof, specialist în arta de a trăi bine. Life coach-ul a explicat noțiuni dintre cele mai insolite, prezentate pe înțelesul publicului larg. Prin urmare, în situația concretă în care v-ați așeza la masa unui restaurant exclusivist, invitatul lui Adrian Artene enumeră pașii ce ar trebui parcurși pentru ca experiența să fie una de neuitat.

Ladislau Kristof divulgă, pe înțelesul tuturor, rețeta unei comenzi reușite la un restaurant „a la carte”

Adrian Artene: Ne aflăm la o masă, într-un restaurant. Ce comandăm inițial? Vinul, băutura, sau comandăm mâncarea și ulterior băutura, în funcție de mâncare?

Ladislau Kristof: În primul rând, trebuie să vedem în funcție de prioritatea fiecărei persoane. Sunt oameni care merg la restaurant strict pentru mâncare și vinul acompaniază mâncarea. Sunt alți oameni care vor să aibă toată experiența gastronomică. Toată experiența gastronimică înseamnă tot ce este în jur, inclusiv pahare, servicii, temperaturi, decantat sau nu decantat vinul. Eu, de obicei, pot să vă spun, este și o parte de consultanță pe care o fac.

Organizez evenimente, mai ales în străinătate și chiar și plecări, unde organizez toată partea de hotel, restaurant, am avut norocul să călătoresc începând din ’91. Prima mea vacanță mai exclusivistă a fost în anul 1991, în Miami. Atunci Miami era un sat, nu ceea ce este astăzi, nici pe departe. De atunci am tot călătorit. Călătoream cam două luni pe an, dacă se poate oriunde în afara Europei, ca să văd alte culturi. A fost o paranteză, mă întorc la vin.

Încep și studiez cartea de vin. Multe restaurante au cartea de vinuri pe care o poți găsi pe internet. Știu cam care este preferința clienților mei și a mea. Și în funcție de vinurile pe care le selectez, după aceea mă uit la meniu și selectez meniul. Sigur, sunt oameni care au intoleranță la gluten, oameni care sunt vegetarieni, trebuie să ții cont de toate aceste lucruri. Dar eu, cum fac, întâi îmi aleg vinul și după aceea îmi aleg, în funcție de vin, mâncarea.

Împerecherea ideală dintre vin și mâncare, deslușită de invitatul podcastului „ ALTCEVA cu Adrian Artene „

Adrian Artene: Dar vinul, este de un singur soi sau fiecare mâncare are atașat un alt vin?

Ladislau Kristof: Mulți cunoscători în zona de împerechere între mâncare și vin spun vin alb – carne albă, vin roșu – carne roșie. Și rose-ul la ce îl asortăm? La somon, că e roz, nu?! Lucrurile sunt un pic mai complexe.

Adrian Artene: Voiam să vorbim și despre aceste adevăruri sau mituri, dacă stau vreunele dintre ele în picioare și cât stau în picioare?!

Ladislau Kristof: Este un subiect foarte complex și eu mai am foarte mult de învățat. Pot să spun că am fost la peste 150 de restaurante Michelin, din toată lumea. Jumătate din ele m-au dezamăgit, inclusiv la nivel de mâncare. Adică eu totuși am o metalitate germană și pentru banii pe care îi plătesc, vreau să primesc calitate. Nu mi-e suficient să spun că am fost la un restaurant cu stele Michelin, fiindcă n-o fac pentru nimeni, o fac pentru mine.

Și dacă o fac pentru mine, eu trebuie să mă bucur. M-ați întrebat ce fel de vin merge cu ce fel de mâncare. Sigur, dacă avem o masă unde ne putem permite să stăm trei patru ore, ceea ce eu consider decent, pentru că o masă nu se raportează numai la ce mâncăm, la ce bem, e foarte important și cu cine suntem. Și din cauza asta, îmi place când am aceste mese să nu fie neapărat în locuri unde muzica e atât de tare, încât nu te auzi.

Adrian Artene: Vinul se vorbește!

Ladislau Kristof: Vinul se povestește, niciodată nu o să îmi deschid un Gran Cru să-l beau singur, dar în general vinul se vorbește. Nu cred că cineva poate să vorbească despre o împerechere vin & mâncare, dacă nu are noțiunile de bază, de gătit. Nu gătește, nu-și antrenează papilele gustative, nu numai pe vin, ci pe gastronomie.

