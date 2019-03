Secretul Anastasiei Lazariuc: are o slăbiciune pentru… ”Bietul stomac mestecă și mestecă!”

Anastasia Lazariuc are 65 de ani, dar este într-o formă de invidiat! Își menține perfect silueta, ba a și divulgate care este secretul ei. Invitată la „Vorbește lumea”, artista a făcut dezvăluirile.

A recunoscut că are o slăbiciune pentru…mămăligă, pe care o prepară destul de des și care a ajutat-o de-alungul anilor să își mențină silueta. „Am fost invitată des la mese cu trei feluri de mâncare, dar de obicei îmi alegeam ce e mai potrivit pentru mine, adică un singur fel. De altfel, se spune că nu este bine să amesteci și așa e. Dacă la o singură masă, într-o oră, mănânci și felul unu și felul doi și desert, bietul stomac mestecă și mestecă sau se depune grăsime în stânga, în dreapta. Sigur că există niște reguli pe care trebuie să le știm și să fim conștienți că dacă mâncăm mult și amestecat nu e bine deloc,” a povestit Anastasia Lazariuc.

Anastasia Lazariuc nu gătește

De când copiii ei au plecat de lângă ea și s-au pus la casele lor, Anastasia Lazariuc nu mai gătește. ”Se spune că ai atâţia ani cât simţi că ai. Am zile când am poftă să mănânc mai mult şi o fac şi mănânc din toate cât îmi este poftă, dar am şi zile când nu îmi este foame. Este adevărat că eu niciodată nu am fost o amatoare mare de carne. Mi-au plăcut foarte mult lactatele şi tot ce înseamnă verdeaţă, fructe, legume. De când copiii locuiesc separat de mine, nu sunt obligată să gătesc”, a mărturisit artista în cadrul unei emisiuni TV.