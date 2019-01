Secretul din spatele creșterii Capital! Detaliul care a scăpat tuturor! De ce au ajuns cifrele de 10 ori mai mari ca acum 6 luni

Răspunsul este mult mai simplu – spune Anca Andrei – și mai concis decât se așteaptă mulți. Dan Andronic. El este „vinovatul” pentru tot. „Iubiți-l” pe el! El m-a adus la Capital, mi-a acordat încredere maximă, libertate, suport nelimitat și credința că pot reuși tot ce îmi propun. El a crezut în mine, iar eu am crezut în restul. Am rămas cu patru oameni din fosta echipă și am adus încă șapte după chipul și asemănarea mea. Și IT-stul meu preferat, Ionuț, de care eu sunt dependentă, căci nu trece o zi fără să ne perturbe ceva/cineva. Împreună am construit Capitalul de astăzi, unul dintre cele mai citite site-uri de știri din România.

Pe parcursul celor 33 de ani ai mei, cumva am aterizat de multe ori în ecuații sofisticate, care i-au avut protagoniști pe oameni care aveau în mâinile lor frâiele puterii într-un fel sau altul. Printre ei și Dan Andronic. Pentru mine, el a fost o premieră absolută. A fost singurul om care nu m-a mințit niciodată, nu mi-a înșelat așteptările, m-a susținut în tot ceea ce am făcut și cel mai important m-a învățat. A fost corect cu mine. Asta mi-a dat aripi să zbor, împreună cu colegii mei de la Capital. Căci performanța nu o poți obține decât într-o echipă de vis: Alina, Ancuța, Bogdan, Claudiu, Mădălina, Raluca, Ramona, Robert, Roxana, Sorin și Șerban (în ordine alfabetică).

Muncim cu plăcere, iubim să scriem LIBER pentru cititori și să ne fie textele citite, ne completăm perfect și ne reinventăm zilnic. Acesta este secretul nostru. Restul e cancan.

Am acordat un interviu către paginademedia.ro. Îl redau mai jos integral, cu întrebările lui Petrișor Obae și răspunsurile mele.

În ultimele luni, traficul Capital.ro a crescut de câteva ori (50 milioane de afișări în decembrie, față de 3,7 milioane în iunie). Care a fost „motorul” acestei creșteri?

Dacă ar fi să glumesc puțin, aș spune că motorul a fost Dan Andronic. El a schimbat fostul redactor șef cu mine, iar eu am schimbat restul. Acum serios vorbind, pe scurt este vorba despre o optimizare inteligentă a resurselor pe care le aveam la dispoziție. Capital era un site cu un potential imens, dar nu era exploatat. Eu asta am făcut și astăzi se văd rezultatele.

Care au fost schimbările făcute începând cu luna iulie (echipă, politică editorială, politică de titrare, solutii tehnice)?

Din luna iulie și până în prezent, am schimbat opt persoane, dar nu neapărat pentru că ceilalți nu erau performanți. Ci pentru că erau dedicați mai mult variantei print, iar Capital își dorea mai degrabă o echipă care să poată răspunde mai bine nevoilor cititorului din mediul online. Iar acum din punctul meu de vedere, lucrez într-un “dream team” și toți rezonăm foarte bine între noi.

În ceea ce privește politica editorială, am decis să ne orientăm nu doar către știri economice sau de business, ci și către știri generaliste. Totodată deciziile politice pe care le iau guvernanții noștri au impact direct asupra economiei și toată lumea este evident afectată, de aceea urmărim cu multă atenție și zona politică. Mi-am dorit foarte mult ca informațiile din piață să poată ajunge la cât mai mulți cititori și să poată fi asimilate ușor, așa că am renunțat la limbajul foarte tehnic în favoarea unuia mult mai abordabil. Eu cred că oamenii sunt avizi de cât mai multe informații, dar trebuie să știi și cum să le transmiți ca să le înțeleaga. Iar la Capital am implementat acest lucru.

Tehnic vorbind, am schimbat serverele recent. De asemenea, am mai adus un programator consultant, care ne-a fost de mare ajutor în a rezolva diverse provocări care au apărut odată cu creșterea audienței.

Ce a contat cel mai mult?

Încrederea care mi-a fost acordată de către Dan Andronic și de către Virgil Munteanu, directorul executiv al publicației. Și care îmi este acordată în continuare. Altfel nu există o rețetă simplă a succesului. Ne reinventăm în fiecare zi, suntem într-o dinimică permanentă. Nu pot spune că a contat ceva cel mai mult, pentru că este un conglomerat care crează performanța. Și este foarte important ca într-o echipă, fiecare să fie așezat pe postul care i se potrivește și unde poate aduce plus valoare. Și eu cred că asta am făcut. De exemplu, Bogdan Biszok, care lucra de mult timp la Capital, a devenit redactor șef adjunct la scurt timp după venirea mea. El era deja foarte bun, dar din punctul meu de vedere nu i se atribuise locul pe care-l merita. Iar acum este și mai bun. Contează enorm să muncești cu plăcere și noi asta facem. Toți.

A fost decisivă orientarea senzaționalistă, cu titluri cu retorică tabloidă? Este posibilă o astfel de creștere doar din editorial?

Să ne imaginăm un bărbat care vrea să impresioneze o domnișoară la prima întâlnire. O să-și pună cele mai bune haine, se parfumează, se aranjează ca să fie cât mai atrăgător și să existe și o dată viitoare. Așa este și cu Capitalul de astăzi. Ce-ți poți dori de la o primă întâlnire cu site-ul nostru? O a doua întâlnire. Și apoi o a treia, a patra…a celei cu numărul 50 de milioane. Este simplu. Noi scriem mult și interesant, oamenii citesc. Și apoi se întorc în fiecare zi în număr din ce în ce mai mare.

Cum consideri că poate influența imaginea publicației postarea unor titluri senzaționaliste, apropiate de tabloid?

Titlurile redau conținutul știrilor fără să înlocuiască șapoul. Consider că pentru a fi informat, o persoană trebuie să citească mesajul complet. Și exact acest lucru se întâmplă la Capital. Spre deosebire de mare parte din site-urile mari de pe piață, noi avem un bounce rate extrem de scăzut. Ceea ce arată că oamenii nu dau doar click, ci și citesc până la capăt. Și asta pentru că noi livrăm conținut de calitate și suntem credibili și echidistanți. Iar cifrele spun că imaginea noastră este excelentă.

Cât mai putem vorbi de Capital.ro ca despre un site economic, în noua poziționare?

Capital.ro era un site al unei publicații economice. Astăzi este un site de sine stătator și mai avem în portofoliu și o revistă excelentă, lunară plus proiectele speciale, cu topuri care sunt deja branduri pe piață.

Capital este acum un site de actualitate, care pune accent pe economie, dar dintr-o perspectivă mult mai largă. Dacă citiți The Economist, probabil ați observat că și ei abordează același stil. Scriu și politică, și international și cultură sau artă. Astăzi Capital abordează subiecte din multiple domenii, dar care sunt de interes major pentru cititori.

Care este procentul articole proprii/preluări? Capital.ro este mai mult producător de conținut sau mai mult agregator?

Capital este în principal producător de știri, dar nu ignorăm nici informațiile din piață, furnizate de alți colegi. În general avem abordări proprii asupra știrilor și cred că acest lucru ne și diferențiază de alții. Să nu uităm că totuși Capital este unul dintre cele mai vechi branduri media și indiferent de echipa care s-a aflat în spatele lui, a fost întotdeauna un reper pe piață.

Cât a fost rezultatul unui efort editorial, cât tehnic? Întreb deoarece creșterea uriașă poate fi interpretată (și) ca rezultat al unor „artificii” tehnice. Ați folosit astfel de artificii?

Eu nu cred că pot exista artificii tehnice care sa te ducă spre creștere constantă, iar Capital crește de șase luni continuu. În spatele a ceea ce se vede este foarte, foarte multă muncă. Și dedicare. Noi scriem cu plăcere și ne bucurăm că oamenii ne citesc. Asta ne încurajează să continuăm pe drumul acesta.

În legătură cu publicitatea. Câte spații sunt de la Google, câte proprii? (procentual) Cât au crescut încasările de la google, în noua situație? (procentual, decembrie față de iunie).

Nu pot să vă furnizez informațiile acestea pentru că sunt confidențiale, dar pot să vă spun că performanța economică a Capital este una foarte bună și o să se vadă acest lucru și în rezultatele financiare care vor fi raportate.

După poziționare, care a fost reacția clienților de publicitate? Sau vă bazați doar pe Google?

Google și Facebook sunt astăzi probabil cele mai mari companii de publicitate din lume, așa că nu pot fi ignorați. Ar însemna să nu fii în accord cu tendințele de la nivel Mondial. Așa cum am mai spus, performanța economică a Capital din ultima perioadă a fost una foarte bună și se poate vedea acest lucru și prin intermediul paginilor de publicitate din Revista Capital și din topurile noastre. Cu siguranță, vom evolua și mai mult în viitor pentru că orice client caută până la urmă performanță, iar noi fix asta livrăm.