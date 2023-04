Secretul din spatele pozei făcute de Simona Halep cu Florin Gardoș. „Nici nu știu dacă mă cunoaște”

Simona Halep (31 de ani) este suspendată temporar din tenis după ce anul trecut, la US Open, a fost depistată pozitiv la un test antidoping. În așteptarea procesului în care va fi judecat cazul său, marea noastră campioană încearcă să fie cât mai relaxată. Fostul internațional Florin Gardoș (34 de ani) a avut o mare surpriză când a întâlnit-o pe Simona chiar în zona în care locuiește el. Ce a făcut fostul jucător de la FCSB când a văzut-o pe marea campioană citește în continuare.

Simona Halep nu mai are nevoie de nicio prezentare, ea fiind una dintre cele mai mari sportive pe care le-a avut România. În ciuda faptului că lipsește de peste 6 luni de pe teren, marea noastră campioană se bucură de o simpatie imensă printre fanii ei.

Ce a făcut Florin Gardoș când a întâlnit-o pe Simona Halep

Fostul internațional Florin Gardoș a fost uimit când a întâlnit-o pe campioana noastră întâmplător pe stradă, de Florii. El i-a cerut să facă o fotografie împreună și a împărtășit această experiență cu urmăritorii lui de pe rețelele de socializare.

Ulterior, fostul jucător de la FCSB a recunoscut că a fost extrem de emoționat de această întâlnire chiar în zona în care locuiește, el și Simona fiind vecini. În plus, Gardoș a admis că Simona probabil nici nu-l cunoștea.

„A fost ceva întâmplător! Am ieșit la o plimbare cu familia și suntem vecini. Am văzut-o pe stradă și am rugat-o să facem o poză. Nici nu știu dacă mă cunoaște (n.n. râde)”, a declarat Florin Gardoș, pentru ProSport.



Simona Halep se antrenează din greu pentru revenirea pe teren

În ciuda faptului că încă nu știe când va reveni în circuitul mondial, Simona Halep se antrenează din greu pentru a se menține în formă. Apropiați ai marii campioane au confirmat că aceasta este într-o formă excelentă, putând reveni la cel mai înalt nivel oricând.

„S-a antrenat până acum câteva luni la baza de la Stejarii, acolo unde sunt terenuri de hard. Iar de ceva timp a trecut pe zgură, la terenurile de la baza lui Ilie Năstase şi Ciprian Marica.

Şi mâine ar putea să joace la nivel maxim la cum se antrenează. Speră să primească o decizie favorabilă cât mai repede, dar nimeni nu ştie când va veni. Oricum, toată lumea va afla în acelaşi timp, pentru că va fi un verdict public”, au povestit persoane din anturajul Simonei Halep pentru Fanatik.ro.

