Un fost fotbalist de la FCSB se apucă de post negru. Nu va mânca timp de șase zile pentru că vrea să se curețe de păcate

Sebastian Chitoșcă (30 de ani) a avut o carieră destul de scurtă în fotbalul profesionist. Retras din activitate la doar 26 de ani, fostul fotbalist a devenit cunoscut în urma participării în cadrul unei emisiuni TV. Înainte de Paște, Chitoșcă a anunțat că va ține post negru, pentru prima oară în viața sa. De ce a luat această decizie fostul fotbalist, citiți în continuare!

Sebastian Chitoșcă a avut o carieră extrem de scurtă în fotbal, apogeul fiind momentul în care a semnat cu FCSB. Fostul mijlocaș a evoluat însă doar un meci pentru formația roș-albastră de la care a plecat după doar un an. Ulterior Chitoșcă a mai evoluat pentru FC Voluntari, FC Brașov, FC Botoșani și Universitatea Cluj. În mod surprinzător, în anul 2019, la doar 26 de ani, el a decis să-și pună ghetele în cui.

Sebastian Chitoșcă ține post negru înainte de Paște. Ce l-a făcut să ia această decizie

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Sebastian Chitoșcă a devenit o prezență constantă la TV. Participarea în cadrul emisiunii Survivor România i-a adus fostului fotbalist multă notorietate. El a devenit foarte activ pe rețelele de socializare, numai pe Instagram având aproape 80.000 de urmăritori. În plus, Chitoșcă pare acum atras de un alt domeniu de activitate, urmând, recent, un curs de hair-stylist.

Duminică, de Florii, Sebastian Chitoșcă a făcut un anunț neașteptat prin intermediul rețelelor de socializare. Fostul fotbalist a decis să țină primul post negru din viața sa, încercând să se apropie cât mai mult de Dumnezeu. Astfel, în următoarele șase zile el va bea doar apă, fără să mănânce ceva. În acest mod, Chitoșcă va face și o detoxifiere a organismului.

„Vreau să vă transmit că începând de la ora 00:00, am decis să țin primul meu post negru din viața mea. Vreau să mă curăț puțin de păcate, să mă liniștesc, să mă reconectez cu Dumnezeu. Pe lângă această reconectare, avem nevoie și de o detoxifiere, cel puțin o dată pe an. O săptămână doar apă!”, a anunțat Chitoșcă pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Sebastian Chitoșcă s-a împăcat cu fosta soție? Ce mesaj i-a transmis Alexandrei chiar de ziua ei: ”Și-a mai trecut un an…”)

Ce răspuns le-a dat Chitoșcă contestatarilor săi. „Nu mi-am bătut joc de viața mea”

Retragerea prematură din fotbal i-a adus multe critici lui Sebastian Chitoșcă. Fostul fotbalist este însă foarte împăcat cu decizia sa și le-a oferit un răspuns clar contestatarilor săi. El le-a reamintit că ascensiunea sa în fotbal nu a fost bazată pe relații, ci strict pe talentul său.

„Astea sunt doar dovezi că nu mi-am bătut joc de viața mea… Și cei care mă judecați că am dispărut prematur din sport, mai degrabă apreciați și ce am realizat pe propriile mele forțe, nu am avut nevoie niciodată de telefonul fară fir care să sune.

Cam așa vezi, că ”ăla e al meu, bagă-l titular sau transferați-l”. Aaa, și era să uit. Nici de regula minune U21 n-am avut nevoie să pot demonstra că-mi merit locul undeva…

Astea fiind spuse, vă pup și vă stimez pe toți cei care munciți pentru a vă îndeplini visurile”, a scris Sebastian Chitoșcă pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Câţi bani a câştigat Sebastian Chitoșcă la „Survivor”: „Cinci ani am muncit pe banii aștia”)