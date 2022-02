Sebastian Chitoșcă s-a împăcat cu fosta soție? Ce mesaj i-a transmis Alexandrei chiar de ziua ei: ”Și-a mai trecut un an...”

Sebastian Chitoșcă, fostul concurent de la Survivor România, i-a transmis un mesaj fostei sale soții, pe pagina de Instagram.

Cu ocazia zilei de naștere a fostei sale soții, Sebastian Chitoșcă s-a filmat pe InstaStory urându-i acesteia toate cele bune. Alexandra a împlinit ieri 27 de ani, iar fostul jucător de fotbal nu a putut să nu bage de seamă acest lucru.

S-au împăcat sau nu Alexandra și Sebastian Chitoșcă?

Fanii au intrat la bănuieli, crezând că Sebastian s-ar fi împăcat cu Alexandra, însă Sebastian a lămurit lucrurile.

Deși sunt în continuare despărțiți, Sebastian Citoșcă pare că încă se mai gândește la Alexandra. Fostul concurent de la Survivor i-a urat un călduros ”La mulți ani!” fostei sale soții, dar și- a rugat și internauții să procedeze la fel.

”Of, of, of, of! Și-a mai trecut un an… Băi, Alexandra, vreau să-ți urez un călduros la mulți ani! Să fii iubită și să fii sănătoasă. Pa!”, a spus Sebastian, pe InstaStories.

Sebastian Chitoșcă: ”Să fiți alături și de ea, să nu o părăsiți”

Într-un live, făcut tot pe Instagram, Sebastian Chitoșcă i-a îndemnat pe urmăritorii lui să-i scrie cât mai multe mesaje Alexandrei de ziua ei. Fostul Faimos a precizat că cei doi nu formează un cuplu în acest moment, așa că nu se știe dacă se vor împăca în viitor.

“Nu sufăr, nu sufăr. Toți apropiații mei, să mergeți la Alexandra pe profil să o bombardați cu mesaje de la mulți ani, să se simtă și ea bine. Să fiți alături și de ea, să nu o părăsiți, că nu e frumos să fii părăsit, vă zic eu.

Nu o lăsați dacă nu mai sunt eu cu ea. Duceți-vă acolo, bombardați-o cu mesaje de susținere, e ziua ei. Toate mesajele să fie frumoase. Face 27 de anișori.”, a mai spus Sebastian Chitoșcă pe Instagram.

