Secretul ireal aflat de un tânăr de 19 ani, după ce și-a făcut un test ADN. A aflat că, de fapt, e nepotul tatălui său

Un tânăr de 19 ani a avut parte de surpriza vieții sale. O simplă decizie luată la nervi, după o ceartă cu tatăl său, i-a schimbat viața radical. Mai exact, cu banii pe care i-a primit cadou de ziua lui a decis să fac un test ADN, iar acest lucru i-a arătat un adevăr pe care nu voia să îl afle și la care cu siguranță nu se aștepta.

După o ceartă cu tatăl său, tânărul, într-un moment de furie, a decis să facă un test ADN. Nu a stat pe gânduri a făcut testul, iar rezultatul l-a lăsat fără cuvinte. Acesta le-a povestit internauților tot, iar povestea lui a devenit imediat virală. Mai exact, rezultatul a arătat că împarte cu tatăl său doar 29,2% din ADN. Acest procent este valabil, de obicei, pentru frații vitregi. Tânărului i s-a părut foarte ciudat rezultatul și nu se aștepta la asta având în vedere că el și tatăl său seamănă destul de mult.

„Am primit rezultatele înapoi acum câteva zile și am intrat în secțiunea rudelor. În partea de sus arăta că tatăl meu împarte doar 29,2% din ADN cu mine. Procentul este valabil în cazul unui frate vitreg, ceea ce este imposibil. Acest lucru nu a avut sens pentru mine. Eram sigur că este tatăl meu, pur și simplu semănăm atât de mult”, a povestit tânărul.

Surprizele au continuat să apară. Tânărul a aflat că împarte cu verișoara lui 24,6% din ADN, lucru ciudat. De obicei, verișorii au în comun un procent de doar 12% din ADN. Aceste rezultate l-au pus pe gânduri pe tânăr, iar singura concluzie logică l-a terifiat.

„Nu mă puteam gândi la o relație genetică care să explice ceea ce vedeam și aveam îndoieli cu privire la acuratețea procentelor. Deși procentele comune sunt extrem de precise și foarte puțin probabil să fie false. Singura explicație realistă pentru ceea ce vedeam era că unchiul meu, fratele tatălui meu, este tatăl meu.

Realitatea m-a lovit în față. Toate punctele s-au aliniat și am simțit un sentiment de pierdere. Am stat în camera mea timp de o oră, în stare de șoc. Apoi am simțit un sentiment de furie. Am avut nevoie de niște răspunsuri”, a mai spus tânărul.

Întreaga familie s-a destrămat

După ce a pus lucrurile cap la cap și a aflat adevărul tânărul a simțit că nu poate lăsa lucrurile așa. Primul pas pe care l-a făcut a fost să își confrunte mama. Deși inițial nu a recunoscut, în cele din urmă femeia a admis că își înșelase soțul cu fratele lui.

„Am mers direct la ea și am întrebat-o dacă l-a înșelat pe tata cu unchiul David. Nu am văzut niciodată pe cineva să se albească la față în doar o secundă. Ea a părut uluită și apoi a bolborosit «Ce fel de întrebare este aceasta? Desigur că nu». I-am spus totul: testul, procentele, potrivirile ADN, toate! Mama a căzut la pământ plângând, implorându-mă să nu-i spun tatălui”, a mai povestit tânărul.

Tânărul nu s-a oprit aici. După ce a rezolvat lucrurile cu mama sa și-a sunat verișoara, acum sora vitregă, și i-a spus și ei totul. Iar mai apoi, când tatăl său, acum unchiul, a ajuns acasă i-a spus și lui întreg adevărul.

„Tatăl meu (n.r. unchiul) a venit acasă și a intrat în camera mea întrebând ce e în neregulă cu mama. Și eu i-am spus totul. Nu a spus nimic, doar a ieșit din cameră, iar eu am încuiat ușa în urma lui. În următoarele ore, mi-am auzit întreaga familie năruindu-se în fața ușii mele. Părinții mei s-au certat aprins, bunicii au intervenit și ei, iar mătușa mea și unghiul (n.r. tatăl) au apărut la scurt timp. Sunt destul de sigur că tatăl și unchiul meu s-au bătut.

Mă simt ca naiba – știu că nu este vina mea, dar nu mă pot abține să simt că totul este din cauza mea. Dacă mi-aș fi cheltuit banii de ziua mea pentru altceva, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat, dar o altă parte din mine este bucuroasă să afle adevărul”, le-a mai povestit tânărul internauților.

