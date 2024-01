Șefii Coca Cola au făcut anunțul uluitor. Oamenii sunt pregătiți să consume astfel de băutură în viitor

Coca-Cola a lansat prima sa băutură creată cu ajutorul inteligenței artificiale! Compania americană a pus la punct, apoi a scos pe piață o ediție limitată a unei băuturi concepute datorită tehnologiei AI. Șefii firmei au intitulat-o Coca-Cola Y3000 și i-au făcut reclamă pe rețelele de socializare. Cum este descris gustul noului suc Coca-Cola?

Reprezentanții Coca-Cola făceau, de curând, un anunț important privind o nouă băutură. Compania din America a scos pe piață un suc creat cu ajutorul tehnologiei AI. Șefii firmei i-au pus numele Coca-Cola Y3000, apoi a început o reclamă în forță pe rețelele de socializare, în special pe platforma X. Acolo, patronii Coca-Cola au descris și gustul sucului nou: „prima aromă futuristă creată împreună cu inteligența umană și artificială”.

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 🫧 #CocaColaCreations pic.twitter.com/B3taG09ut2

— Coca-Cola (@CocaCola) September 12, 2023