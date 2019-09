Șefii de la Kanal D vor să dea lovitura! Au anunțat când va începe noua emisiune

Șefii de la Kanal D vor să dea lovitura cu un nou sezon al unei îndrăgite emisiuni. Astăzi, ei au anunțat când va începe prima ediție a show-ului, care este moderat de doi dintre carismaticii prezentatori ai trustului.

Incepand de duminica, 6 octombrie, de la ora 20:00, show-ul concurs “Roata Norocului”, care bucura telespectatorii, dar si sute de participanti norocosi, intra in casele telespectatorilor, cu noi editii. Bursucu si Ana-Maria Barnoschi, gazdele emisiunii concurs, urmarita de milioane de telespectatori, editie de editie, sunt gata sa dea startul la filmari, intr-o formula care va da dependenta la distractie.

Concurenti norocosi, premii uriase, adrenalina, muzica si divertisment de calitate, acestea sunt ingredientele perfecte pentru serile de duminica, la “Roata Norocului”.

Show-ul “Imi place dansul” va fi putea fi urmarit in continuare, in fiecare sambata, de la ora 22:00. Evolutiile spectaculoase ale concurentilor din emisiunea prezentata de Victor Slav si Cristina Mihaela Dorobantu vor impresiona telespectatorii in fiecare sambata, de la ora 22:00. In editia din acest weekend a competitiei de dans, concurentii vor performa pe melodii celebre, din cinematografia internationala.