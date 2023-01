„Şeful Racilor” a făcut spectacol în Poiana Braşov! Pescobar a comandat şampanii de 10.000 de euro la Nuba Chalet. VIDEO

Pescobar atrage atenţia ori de câte ori îşi face apariţia în locurile frecventate de lumea bună a Capitalei. De această dată distracţia s-a ţinut în Poiana Braşov. Nici măcar gradele scăzute din termometre nu l-au făcut pe „Şeful Racilor” să părăsească „scena”. Patronul de la „Taverna Racilor” s-a întrecut din nou în „aroganțe” şi a comandat la masa sa numai băuturi fine care l-au ajutat să reziste până în zori. Am putea spune că şi domnişoarele prezente au avut un cuvânt de spus… Nu trebuie să rataţi imaginile!

Paul Nicolau este sufletul oricărei petreceri. Alături de prietenii săi, „Şeful Racilor” a petrecut o seară corespunzătoare la Nuba Chalet. Aşa cum ne-a obişnuit, nici de această dată nu s-a uitat la bani. Afaceristul scoate oricât este nevoie din buzunar pentru plăcerile sale. Şi nu e de mirare, banii nu sunt o problemă… „Taverna Racilor” produce, şeful se bucură de viaţă… Şi ce mai viaţă ar spune unii…

După ce s-a încălzit cu câteva shoturi, afaceristul a trecut la următorul nivel. Pescobar a împărțit o sticlă gigant de Moet Chandon cu Adrian Mititelu Jr, Cristian Dragana un dezvoltator imobiliar și Valeriu Nicola cunoscut pentru relaţiile cu Cristina Belciu și Iana Budeanu, care se învârte în jurul sumei de 10.000 de euro. Dar evident că nu s-au oprit aici.

Şampania a fost adusă în mare stil cu alai de artificii, iar pe lângă sticla uriaşă au mai venit şi altele mai mici, pentru că Pescobar a vrut să îşi răsfeţe „brigada”. Domnişoarele prezente au savurat licoarea magică şi parcă după primele pahare, atmosfera s-a încins din ce în ce mai tare.

Cum a reuşit Paul Nicolau să aibă succes

Paul Nicolau este omul care a adus racii în restaurantele locale şi pe mesele românilor. Acesta și-a deschis prima Tavernă a racilor în urmă cu 9 ani.

„Am început afacerea cu raci acum 8 ani după un search pe Google: idei de afaceri. A fost extraordinar de greu, deoarece totul a început fără bani, iar când faci afaceri fără bani, faci slalom în a găsi soluţii. La început aveam un singur angajat şi anume eu.

Eu pescuiam racii pe care mai apoi îi vindeam în Piaţa Obor. La 8 ani distanţă, am în medie 50 de angajaţi, investiţii de peste 2 milioane de euro în infrastructură, o cifră de afaceri anuală medie de 1,5 – 2 milioane de euro, vând anual peste 150.000 de porţii de mâncare la restaurant şi în online, prin platforma Fish To Door, şi am încheiat anul cu 22.000 de colete trimise către clienţi” povestea Paul Nicolau, în urmă cu un an, pentru BusinessMagazin.