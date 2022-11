Pescobar a avut o relație cu una dintre angajatele sale! A recunoscut-o într-un interviu CANCAN EXCLUSIV. Asta după ce în primă fază CANCAN.RO a făcut dezvăluiri în acest sens. Paul Nicolau, numit și „omul cu raci”, a dezvăluit că legătura dintre ei doi a fost strict pentru beneficii și nu a devenit o poveste de dragoste serioasă. Printre altele, patronul de la „Taverna Racilor” a mai detaliat și relația pe care o are cu mama fiicei sale.

Paul Nicolau sau Pescobar, așa cum s-a autointitulat pe Tik Tok, este unul dintre personajele controversate în mediul online și nu numai, datorită acțiunilor pe care le întreprinde. Dar și a declarațiilor. Căci, în cadrul interviului CANCAN EXCLUSIV a recunoscut că a avut o relație cu una dintre angajatele sale.

În acest mod, confirmă parțial dezvăluirile CANCAN.RO și detaliază natura legăturii pe care a avut-o cu angajata sa. Căci nu e orice relație. Ci una cu beneficii. Iar după spusele lui, domnișoara cu pricina nu mai lucrează pentru el. Practic, la despărțire, au luat-o pe drumuri diferite din toate punctele de vedere.

Mai mult, și subiectul legăturii pe care o are cu mama fiicei sale a fost atins, iar Pescobar dezvăluie că a încercat o relație cu ea în momentul în care a aflat de sarcină, dar lucrurile n-au funcționat între ei.

„Am încercat o relație după ce am aflat că a fost însărcinată„

CANCAN EXCLUSIV: Mai ești cu mama fetiței tale?

Pescobar: Nu mai sunt. Suntem foarte buni prieteni. Avem o relație chiar exemplu pentru toată lumea de genul ăsta, de a nu trăi împreună și a avea un copil. Am încercat o relație după ce am aflat că a fost însărcinată și am încercat să fim împreună. Nu aveam o relație prea lungă de dinainte (nr. dinainte să afle că partenera sa de atunci a rămas însărcinată) și s-au petrecut lucrurile destul de repede, am început să avem o relație și nu a fost să fie. Nu are rost să trăiești nici de dragul copilului câteodată, că energia aia negativă dintr-o relație nereușită s-o reprimi în copil și în atmosfera aia din casă… nu e bine pentru niciunul. Așa că am fi fost, probabil, trei oameni nefericiți.

Mulți fac chestia asta de dragul zonei de confort. E cea mai mincinoasă chestie în care poți trăi, în zona de confort. Pentru o chestie care zici că te mulțumește să sacrifici tot. Și câteodată sacrifici sufletul tău, sacrifici multe chestii și nu e bine deloc.

Mergem în excursii împreună, în afara țării, toți trei. Nu dormim în același pat, luăm un apartament. Și toată lumea e fericită. Ieșim la masă, stăm împreună, elegant. Nu există discuții că n-au de ce să iasă discuții atâta timp cât toată lumea înțelege. Și eu am avut relații și am relații și n-are cine să se supere atâta timp cât lucrurile sunt pe față.

„Da, am avut relație. Friends with benefits (nr. prieteni cu beneficii) am fost”

CANCAN EXCLUSIV: Ai avut vreodată o relație cu una dintre angajatele tale?

Pescobar: Da, am avut relație. Friends with benefits (nr. prieteni cu beneficii) am fost. Că tot relație se numește, nu?! Foarte bine dacă intervin sentimente. E mai plăcut. Fără sentimente nu e treabă.

