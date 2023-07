Șeful SRI și-a dat demisia. Eduard Hellvig și-a justificat gestul printr-o declarație publică

Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații, a anunțat că demisionează de la șefia serviciului, printr-o declarație publică. Fostul parlamentar a ținut să precizeze toate schimbările care au avut loc la nivelul instituției, odată cu venirea lui.

Eduard Hellvig și-a anunțat sfârșitul mandatului în cadrul Serviciului Român de Informații. Vestea a fost dată chiar de el, luni, după 8 ani la șefia serviciului. Șeful SRI a fost numit în funcție pe data de 3 martie 2015, la propunerea președintelui Klaus Iohannis. Fostul parlamentar a vorbit despre schimbările care au avut loc în cadrul instituției, sub conducerea lui.

„SRI a transmis în 23 iunie raportul de activitate pe anul 2022 către Comisia de control. Raportul prezintă inclusiv instrumente pentru ca SRI să devină mai adaptabil realităților actuale. SRI s-a transformat major în acest an, ca să poată acționa mai eficient pentru a proteja România. Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI. A fost un proces menit să asigure un sistem conceptual de securitate integrat. Documentul detaliază finalizarea cu succes a două proiecte majore, Regio și Centrio. Prin aceste două proiecte, SRI a devenit o instituție modernă, suplă și debirocratizată. Regio a început în 2017 și a avut ca obiectiv reorganizarea regională a instituției. Nu mai avem azi 41 de instituții în miniatură. Avem un lanț de comandă scurtat, cu o flexibilitate accentuată”, a declarat Eduard Hellvig.

Ce spune Eduard Hellvig despre modernizarea SRI

Fostul șef SRI este de părere că instituția a fost modernizată, iar asta a însemnat „o separare de moștenirea vechii Securități, introducerea de cursuri despre totalitarism și democrație pentru noii angajați, predarea completă a arhivelor către CNSAS – într-un gest care am sperat să fie preluat și de alte instituții. Până acum, nu s-a întâmplat acest lucru. Am mai vorbit de riscul securismului și nu îl voi mai repeta. Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului. Nu putem privi niciodată înainte dacă mereu revenim în trecut, pentru a rezolva problemele nerezolvate ale altor generații.

Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat".

Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului. Nu putem privi niciodată înainte dacă mereu revenim în trecut, pentru a rezolva problemele nerezolvate ale altor generații. Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat”.

Eduard Hellvig crede că și-a îndeplinit îndatoririle în fruntea SRI

Eduard Hellvig consideră că toate obiectivele lui au fost îndeplinite și tocmai de asta poate spune „la revedere” de la etapa din viață pe care a parcurs-o în fruntea SRI-ului. „Acest lucru a implicat asigurări legate de menținerea în matca legală și constituțională. Rezultatele bune au apărut deja. Direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes. Modernizarea s-a făcut la pachet cu alți pași, care au însemnat separarea de moștenirea fostei securități, predarea completă a arhivelor către CNSAS, un gest care am sperat că va fi preluat și de alte instituții, un lucru care nu s-a întâmplat. Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat. Este momentul să constat că obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite. Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Am discutat deschis acest lucru cu președintele. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă. Cred că e nevoie de un asemenea pas. E un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director de serviciu să aibă un mandat limitat în timp.

Funcția de director oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Închei această etapă cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere. Starea serviciului e acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8 – 9 ani. Îmi exprim aprecierea față de profesioniștii din SRI”, a mai spus Eduard Hellvig.

