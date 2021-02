”Șeicul”, răsfățatul clanului Brătianu, vacanță de lux la Dubai alături de iubita însărcinată! GALERIE FOTO

Robert Brătianu, zis ”Șeicul”, are gânduri mari cu Ana, iubita lui însărcinată. A cerut-o de nevastă, după ce s-a retras cu ea tocmai la Dubai, unde pe cei doi îi așteaptă zece zile de vis.

Răsfățatul clanului Brătianu, așa cum chiar Robert a dezvăluit că este, a aterizat la începutul acestui weekend la Dubai, unde va petrece așa cum numai el știe, lângă femeia care-i face inima să-i bată mai rapid. ”E o vacanță de zece zile, un cadou pentru soția mea, care ma va face din nou tătic. E însărcinată și am zis să ne simțim bine în Dubai. Am luat cu mine vreo 20.000 de euro, sper să-mi ajungă. Cum mi se spune Șeicul de mulți ani, m-a prins bine această costumație tradițională a lor”, a dezvăluit Robert, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: CUM A ”COMBINAT-O” TZANCA URAGANUL PE LAURETTE: ”M-A SUNAT ȘI … SUNT IUBITA LUI!”)

Robert și-a intrat deja în ritmul din luxosul Dubai. S-a îmbrăcat ca un șeic și, după ce s-a cazat la un resort de lux, a ”atacat” câteva restaurante, unde a înfulecat adevărate bunătățuri. Nici mall-urile nu i-au scăpat, acolo unde și-a ”vrăjit”, de-a dreptul, iubita cu niște cadouri prețioase. Fotografiile pe care Robert Brătianu le-a făcut chiar din prima zi spun totul!

Robert Brătianu, zis ”Șeicul”, va deveni, din nou, tătic

Robert Brătianu se îndrăgostea lulea de Ana (Vezi AICI detalii) și, în ciuda faptului că o cunoștea de ceva mai multe de jumătate de an, a decis s-o ceară de nevastă. La Dubai spunea el atunci că se va întâmpla minunea și s-a ținut de cuvânt. Mai ales că iubita lui este însărcinată în patru luni și jumătate.

Robert Brătianu are trei copii cu femeia care i-a fost soție vreme de câțiva ani, dar cei doi nu s-au înțeles, iar divorțul a picat firesc. De atunci, fiul liderului clanului Brătianu a colindat din floare-n floare, ba a și făcut cadouri scumpe femeilor de ocazie. Și ar fi fost multe la număr. Ana i-a furat inima și de atunci Robert s-a liniștit. ”Eu am umblat cu multe femei, le-am făcut multe cadouri scumpe. Chiar și când eram însurat făceam asta. Dar acum…gata! M-am oprit de când am cunoscut-o pe Ana”, dezvăluia Robert.