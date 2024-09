Selena Gomez nu va avea copii niciodată! Vedeta a povestit drama prin care trece

Cea mai urmărită femeie din lume, actrița și cântăreața Selena Gomez a vorbit deschis despre dramele cu care se confruntă, într-un interviu pentru VANITY FAIR.

În ultimii trei ani, Selena Gomez a făcut parte din distribuția foarte popularului serial “Only Murders in the Building”, și recent tocmai a oferit una din cele mai puternice interpretări din cariera sa în îndrăznețul film muzical “Emilia Pérez”, în care joacă rolul soției îngrozite, dar extrem de descurcărețe a unui baron mexican al drogurilor. Filmul urmează să fie lansat în noiembrie.

Totuși, cea mai urmărită femeie din lume (pe Instagram, unde are 425 de milioane de fani, “Selenatorii”), Selena Gomez a vorbit deschis despre dramele cu care se confruntă, într-un interviu pentru VANITY FAIR, în birourile recent redecorate ale firmei sale, Rare Beauty, o afacere de 2 miliarde de dolari.

În articolul din Vanity Fair, actrița și cântăreața a reflectat asupra modului în care problemele ei medicale au împiedicat-o să rămână însărcinată.

„Nu am spus niciodată asta, dar, din păcate, nu pot duce la termen o sarcină. Am o mulțime de probleme medicale care mi-ar pune viața și pe cea a copilului în pericol. E un subiect care m-a îndurerat o lungă perioadă de timp”, a spus vedeta din “Only Murders in the Building”.