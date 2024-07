Selly, adevărul despre consumul de droguri la Beach, Please: „Cifrele nu mint niciodată” VIDEO

După încheierea festivalului pe care l-a organizat, Selly a făcut primele declarații și a abordat problema consumului de substanțe interzise la „Beach, Please!”. Evenimentul a înregistrat aproximativ 120.000 de participanți în cele cinci zile de distracție, conform spuselor sale. Însă au existat și evenimente controversate: M.G.L a fost atacat pe scenă, Wiz Khalifa a fost reținut de poliție pentru consum de substanțe interzise, iar Andrew Tate a fost invitat de French Montana să apară în fața spectatorilor.

Un festival care ar fi trebuit să fie o ocazie de bucurie și distracție pentru tineri, dar și pentru toți participanții, s-a transformat într-un scenariu al comportamentelor scandaloase: Wiz Khalifa, unul dintre artiștii prezenți la „Beach, Please!”, a fost reținut de poliție după ce a consumat substanțe interzise în fața publicului, direct pe scenă! Înainte de începerea festivalului, organizatorul și influencerul Selly promova cuvinte dure împotriva consumului de droguri.

Wiz Khalifa, cunoscutul rapper, a fost reținut de poliție în timp ce se droga pe scenă, în fața propriilor fani. Consumul de droguri este ilegal în România, iar incidentul a provocat o mare agitație printre spectatorii prezenți la concert.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Selly a subliniat că, în ciuda incidentelor, festivalul său nu a înregistrat cazuri grave de consum de substanțe interzise și nici decese. Mai mult, a subliniat contribuția semnificativă a evenimentului la economia locală.

„Se vorbeşte foarte mult în spațiul public, zilele astea, despre festivalul „Beach, Please!”, însă puțini vorbesc pe cifre. Eu astăzi vă invit să vorbim pe cifre, pentru că ele nu mint niciodată. Și iată ce spun: am avut 120.000 de participanți în 5 zile de festival, lucru care ne face cel mai mare festival de hip-hop din întreaga lume. Și la numărul ăsta imens de participanți, am avut zero supradoze, zero persoane rănite grav, zero persoane decedate.

Mai mult decât atât, am adus peste 50 de milioane de euro în economia locală și peste 10.000 de cetăţeni străini au călătorit în România, special pentru festivalul nostru. (…)Adevarul este că suntem o generație mult mai cuminte, mult mai educată și mult mai conştientă despre pericolul substantelor interzise. Au fost mult mai multe incidente sau cazuri de supradoze la alte festivaluri româneşti cu un număr mult mai mic de participanți. (…) Versurile artiştilor de pe scenă pot fi blamate, pot fi contestate”, a spus Selly pe TikTok.