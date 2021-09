Selly, adevărul despre relaţia cu Smaranda: „Nu avem o relație în care să…”

Selly se bucură de un succes răsunător în mediul online. Despre activitatea celebrului vlogger se cunosc foarte multe informaţii, însă nu am putea spune acelaşi lucru şi despre partea sentimentală. În cadrul unui interviu recent, tânărul a vorbit sincer despre relaţia pe care o are în prezent cu Smaranda, fata de care este îndrăgostit lulea!

Selly a reuşit să ajungă la sufletele oamenilor datorită talentului său, dar şi a implicării de care a dat dovadă în mai multe aspecte ce privesc educaţia tinerilor. Pentru că este foarte popular pe reţelele de socializare, fanii acestuia şi-au dorit să afle mai multe detalii despre viaţa sa personală.

Astfel, vloggerul a răspuns unor curiozităţi, printre care s-a numărat şi întrebarea „Când te căsătoreşti cu Smaranda?”

„Ei bine, nu cred că m-am gândit serios la asta. Consider că sunt mult prea tânăr să mă gândesc la acest aspect. Însă ce iți pot spune este că am o relație foarte frumoasă cu Smaranda. O relație care deja aduna niste ani și eu cred că în continuare vom avea o relație armonioasă. Ne iubim foarte mult, gândim la fel, avem personalități foarte asemănătoare și pur și simplu există o chimie foarte bună. Motiv pentru care nu m-am gândit la căsătorie în sine, însă o consider pe Smără o partenera extraordinara care a fost mereu lângă mine, m-a susținut și nu pot să nu consider aceste lucruri importante pentru mine și pentru relația noastră”, a povestit Selly pentru wowbiz.ro

„Nu avem o relație în care să ne certam foarte des, din contră…”

Întrebat dacă iubita lui este o persoană dificilă, Selly a explicat: „Uneori în vloguri așa pare, însă nu este chiar deloc greu să iubești o persoana ca Smără. Chiar nu avem o relație în care să ne certam foarte des, din contră certurile noastre sunt foarte rare iar dacă sunt, înseamnă că exista motive reale pentru care ne certăm. Smără este o persoana înțelegătoare și care nu este genul acela de iubită care să aibă o pasiune în a-ți toca nervii. În nicun caz. Cred că cel mai important lucru în relația noastră este respectul, care la noi este din belșug”, a dezvăluit Selly.

Cât despre înşelat, tânărul spune că nu ar putea să facă un asemenea gest mai ales că are o relaţie frumoasă şi stabilă!

„Consider că este un lucru care tine de respect. Atâta timp cât eu am ales să fiu cu ea este absolut normal să fiu loial în relația aceasta. Momentan nu caut genul acesta de aventuri. Am o relație foarte stabilă care mă face să fiu foarte fericit și implicit împlinit”, a mai spus acesta.

Sursă foto: Instagram