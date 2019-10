Selly are internetul la picioare, iar acum a mai bifat o reușită. Ce s-a întâmplat în viața vloggerului

Câtă lume în Piața Mihai Viteazu din Craiova, tot atâtea motive de mândrie pentru Selly, vloggerul de numai 18 ani care are Internetul la picioare! Tânărul bifează cu brio încă o reușită personală, după ce anul 2019 a fost cel în care s-au concrezitat numeroase alte succese profesionale.

Îmbrăcat la patru ace, pentru că a prezentat aseară – alături de Diana Sar și Cuza de la Noaptea Târziu – premiile The Artist, Selly a anunțat că a obținut permisul de conducere. El își dorea de foarte mult timp să nu mai depindă de tren pentru a se duce la București, acolo unde are nenumărate proiecte. Astfel, după 5 ani de navetă făcută pe șine, Selly e gata să se deplaseze cu propria mașină.

Încântat de noua sa reușită, Selly a scos din portofel permisul de conducere și l-a arătat celor care au venit în piață pentru a lua parte la tot show-ul creat în jurul premiilor The Artist. Cu o seară în urmă, Selly a primit două premii: Entertainment Award (offered by YouTube) și YouTube Creator of the Year, în timp ce 5GANG a obținut Biggest Audience Award.

Rețeta succesului

Nu-i la îndemâna oricui să ”facă” un milion de euro, firește. Numai că există și o ”rețetă” a succesului. Ea a fost dezvăluită de cunoscutul vlogger Selly. Iată cum vloggingul poate fi o sursă constantă de venituri. Și nu orice fel de venituri, ci unele de-a dreptul uriașe.

”În principiu sunt trei surse de venit: direct din ad sense, cel mai mic venit. După accea sunt campaniile publicitare, sunt reclame pe care le faci tu, direct cu companii. Acum fac doar cu branduri pe care eu le consum. Am ajuns şi să refuz propuneri, vin multe”, a spus Selly.

CITEȘTE ȘI: DEZASTRU PENTRU CELEBRUL VLOGGER ILIE! CASA I-A ARS LA PUŢIN TIMP DUPĂ CE O TERMINASE. IMAGINI TULBURĂTOARE